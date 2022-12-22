抖音爭議頻傳 立委批政府對新興商業行為似乎無力規範

大陸短影音APP「抖音」在全球風行，但引發的爭議不斷，民眾黨立委邱臣遠今在臉書批，財政部對這些新型態商業行為「似乎無力規範」跑在業者後面，對國內外業者逃漏稅處罰兩套標準，呼籲政府儘速訂定明確規範防堵漏洞。

邱臣遠表示，抖音爭議除了認知作戰問題，還包括兒少保護、隱私權、易成癮等，全球有許多國家都對抖音採取審查和限制；政府應討論抖音是否該禁用，並調查抖音是否在台設立分公司，同時針對數位平台商業模式和勞務銷售方式加強查核，依法課稅，以防堵逃漏稅問題。

邱臣遠指，據他了解，抖音在台灣目前並沒有營業登記，也不在境外電商名單的稅籍資料中，但民眾購買虛擬幣或廣告「抖內」給直播主，都為抖音平台帶來收益，產生商業行為。若透過第三方支付，不需要身份認證，也沒有限額控管，容易產生逃漏稅行為，這些問題政府都應給予處分。

邱臣遠說，賦稅署官員指，買廣告抖內直播主的商業行為，國稅局必須分辨買廣告者是「真自然人」還是「個人代企業購買」；如果是真自然人，數媒平台依規定需開發票、繳交營業稅，如果是代企業購買，背後的企業就要補辦扣繳；財政部必須查核後才能夠釐清，但這些交易都透過網路完成，不易查核。