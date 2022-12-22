王鴻薇談政見 增心理諮商比重、推動閒置土地活化

國民黨台北市立委補選候選人王鴻薇今天公布政見，她在議會就提出台北市的心理諮商心理師嚴重不足，未來要增加心理諮商比重，另一個政見是公辦都更，進入國會後她要推動土地活化給社區使用，不然就是要參與公辦都更。

王鴻薇今天到「POP撞新聞」廣播節目接受主持人黃暐瀚專訪，兩人談選情、談政見。

王鴻薇說，她的第四個政見和社會安全網有關，她想檢視國民心理健康、對脆弱家庭的補助的相關預算，她當議員時看過，這部分的預算一直比例偏低，她甚至看過一個數字，國民心理健康的預算占整個衛福部預算只有百分之一，這比例是否偏低？

王鴻薇說，過去有很多青少年自殺防治，她在議會時就要求北市府，很多心理諮商師的心理師嚴重不足，台北每個行政區都有心理諮商中心，但很多人不知道，她認為心理諮商的比重應該增加。

王鴻薇說，另一個政見是公辦都更，都更在台北市刻不容緩，信義區第一個送件的公辦都更計畫就是她在服務的案件，位於信義區的廣慈博愛園區在老舊社區中，蓋社宅後希望帶動周邊都更，其中有個街廓，已經把公辦都更送件，廣慈可以做為中繼住宅。

王鴻薇說，她若進到立院，將會推動公有土地盡量配合公辦都更，台北市現在公有閒置土地很多，昨天台北市長當選人蔣萬安陪她去植福宮參拜，他們和里長進行簡單座談，有兩位里長談到里中的公有土地，有的做低度利用，有的根本就是閒置，其中有個里的土地過去當鐵路局宿舍，沒用就之後就荒廢無人管很可惜，她未來要推動閒置土地盡量活化，讓社區可用，不然就是參與公辦都更。

王鴻薇說，公辦都更另一個推動點是希望推動門檻下降，她剛說信義區有一個案子成功送件，但其實有另一個案子因為比例差一點，因為門檻要百分之九十所以沒成功，她未來會努力幫忙。

※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線

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