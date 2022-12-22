高嘉瑜炮轟他不適任內政部 花敬群：批評有過度要反駁

民進黨立委高嘉瑜昨天點名內政部代理部長花敬群「非常不適任」，因為內政部不願意面對民眾心中高房價的痛，花敬群今天受訪時表示，內政部在推動相關業務盡心盡力，對於立委的批評會虛心接受，「但是如果有過度的地方，站在行政機關的立場，該反駁的我們還是會反駁」。

立法院內政委員會昨天審查《平均地權條例》修正草案，高嘉瑜怒斥花敬群「非常不適任」，因為內政部不願意面對民眾心中高房價的痛，高嘉瑜不滿質詢頻頻被花敬群打斷，隨即詢問擔任會議主席的民進黨立委王美惠，花敬群當場回稱「好，那我閉嘴」，同時選擇退離備詢台。

內政委員會今天審查《人民團體法》、《人口販運防制法》、《槍砲彈藥刀械管制條例》等條文修正草案，花敬群會前受訪時說，站在行政部門的立場，該做的事情就是積極往前做，「國家社會有什麼需要改革的，我們就是努力改革，然後該打基礎的，就是努力打基礎」。

花敬群強調，內政部在推動相關的業務上，確實都是盡心盡力，雖然還是不能滿足國人的期待，但是都有充分理解，對於立委的批評會虛心接受，但是如果有過度的地方，站在行政機關的立場，「還是要堅定住我們的態度，該反駁的我們還是會反駁」。

媒體詢問，如果行政院長蘇貞昌選擇留任，是否會願意擔任內政部長，花敬群則說，他在上個禮拜已經回答過同樣的問題，「我想我自己內心的想法就放在心裡面，一切還是以國家大局為重」。

有關花敬群昨天聲稱內政部是正派經營，卻遭到台北市長柯文哲大笑三聲回應，花敬群則說「哈哈哈哈哈，我覺得勇敢面對吧，不要逃避」。