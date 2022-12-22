快訊

台南經發局長陳凱凌涉貪遭搜索 檢方複訊當庭逮捕聲押

幕後／想爭2024大位？近郭人士曝「郭台銘怒嗆薛瑞元」原因

今晨低溫下探6度各地晴冷 明寒流襲全台恐再降溫

【專家之眼】唐鳳賣麵線 部長換人當！

聯合報／ 褚瑞婷／世新大學博士候選人
數位發展部長唐鳳。本報資料照
數位發展部長唐鳳。本報資料照

數位發展部變成「麵線推廣部」有多麼荒謬？從社會輿論跟眾多網友的反應就可以知道。這個承載著蔡英文總統承諾的數位發展部，自從民進黨政府宣告要成立以來，各界的質疑就沒有停止過。然而，面對約聘人事員額跟預算爆棚等爭議，執政黨卻都不以為意的逕自行事，數位發展部更是沒有最離譜、只有更離譜，連麵線平台這種「政策」都拿得出手。

數發部長唐鳳聲稱數發部要當台灣的數位馬達，但設立至今幾乎毫無建樹可言。無論是近日的封殺抖音，還有日前的麵線點餐系統，不但不切實際、荒腔走板，更糟的是在重大資安防護及國家數位發展等重要議題卻沒有動靜。面對外界質疑為何沒有處理日益猖獗的網路詐騙，數發部甚至表示「已經喪失防堵管道」，只能交給165防詐騙專線的警政系統來處理。

數位部好像為了彌補封殺抖音跟麵線平台的負面印象，這兩天又發了新活動，是改善山區通訊品質的政策。可是，這個計畫是「接力」的性質，是接續前瞻基礎建設「改善山區行動通訊品質計畫」的項目，而這個項目原本的執行業管單位是NCC。換句話說，NCC自2020年起開始推動此建設計畫，但卻在數位發展部成立後被整碗捧走，卻也成了數發部近期以來提出唯一像樣的執行業務。這種不知道是「嗟來食」還是「割稻尾」的做法，用在一個二級機關、背負著國家數位發展與資安防護的高度期許的主責單位，實在是不勝唏噓。

數位發展部的主責業務跟當務之急到底是什麼？解決日益嚴重且相當巨量的網路詐騙、提出國家級資安防護計畫及公務系統資安應變計畫、為台灣的數位發展政策及數位科技應用與內容創新提出定錨規劃，隨便舉幾個例子，都是台灣迫在眉睫要解決的重大問題。像是麵線平台這類的數位智慧，商業市場早就跑得又快就好，政府想要插手分杯羹，根本就是多此一舉。唐鳳部長天馬行空的想法，只是讓數發部的風評不斷受到重挫，不務正業卻又耗費鉅額公帑，這才是民眾跟輿論最氣憤的主因吧！

數位發展部還要繼續上演迷航記嗎？面對新的一年即將到來，新年度的工作計畫跟年度預算都快要開始準備，唐鳳部長的作風看起來並不適合行政體系，比較像是政策顧問之類的意見諮詢對象，建議部長不如就立刻請辭下台，行政院該找一個真正的「數位發展」專家來當部長，才是正解吧！

數位發展部 資安 詐騙 唐鳳

延伸閱讀

明年經濟情勢嚴峻？ 國發會主委：下半年會稍微轉好

民間禁不禁抖音？唐鳳：先取得社會共識

影／立法規範使用抖音？唐鳳：先取得社會共識

改組倒數計時！蘇內閣十大熱議閣員好感度全公布

相關新聞

【專家之眼】唐鳳賣麵線 部長換人當！

數位發展部變成「麵線推廣部」有多麼荒謬？從社會輿論跟眾多網友的反應就可以知道。這個承載著蔡英文總統承諾的數位發展部，自從...

被點名敗選戰犯 柯建銘：把我與林智堅斬首算了

民進黨九合一選舉慘敗，黨內頻傳檢討聲。據轉述，對於日前嘉義市長重行選舉失利，昨天中執會中，正國會中常委陳茂松情緒激動落淚...

執政整隊 蔡總統下周國安會議向大家報告

副總統賴清德昨天展開參選民進黨主席的「向黨員報告」行程，蔡英文總統也透過臉書表示，下個星期，她將陸續召開國安高層會議，就...

面對政經變局 蔡總統下周開國安會議

被外界批評沒有反省九合一敗選，蔡總統昨（21）日晚間在臉書發文表示，下個星期她將陸續召開國安高層會議，就2023年國際政...

新聞眼／賴清德直球對決 黨以後照規矩來

副總統賴清德宣布參選民進黨主席，「向黨員報告」說明會昨天開跑。賴清德的起手式採直球對決，直指民進黨應該誠實面對敗選，包括...

檢討敗選 賴清德：已讀不回會有更大危機

副總統賴清德昨晚到新北市三重區參加首場「向黨員報告」座談會，賴清德表示，這次選舉有如「礦坑中的金絲雀」，若是民進黨「已讀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。