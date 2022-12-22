【專家之眼】唐鳳賣麵線 部長換人當！

數位發展部變成「麵線推廣部」有多麼荒謬？從社會輿論跟眾多網友的反應就可以知道。這個承載著蔡英文總統承諾的數位發展部，自從民進黨政府宣告要成立以來，各界的質疑就沒有停止過。然而，面對約聘人事員額跟預算爆棚等爭議，執政黨卻都不以為意的逕自行事，數位發展部更是沒有最離譜、只有更離譜，連麵線平台這種「政策」都拿得出手。

數發部長唐鳳聲稱數發部要當台灣的數位馬達，但設立至今幾乎毫無建樹可言。無論是近日的封殺抖音，還有日前的麵線點餐系統，不但不切實際、荒腔走板，更糟的是在重大資安防護及國家數位發展等重要議題卻沒有動靜。面對外界質疑為何沒有處理日益猖獗的網路詐騙，數發部甚至表示「已經喪失防堵管道」，只能交給165防詐騙專線的警政系統來處理。

數位部好像為了彌補封殺抖音跟麵線平台的負面印象，這兩天又發了新活動，是改善山區通訊品質的政策。可是，這個計畫是「接力」的性質，是接續前瞻基礎建設「改善山區行動通訊品質計畫」的項目，而這個項目原本的執行業管單位是NCC。換句話說，NCC自2020年起開始推動此建設計畫，但卻在數位發展部成立後被整碗捧走，卻也成了數發部近期以來提出唯一像樣的執行業務。這種不知道是「嗟來食」還是「割稻尾」的做法，用在一個二級機關、背負著國家數位發展與資安防護的高度期許的主責單位，實在是不勝唏噓。

數位發展部的主責業務跟當務之急到底是什麼？解決日益嚴重且相當巨量的網路詐騙、提出國家級資安防護計畫及公務系統資安應變計畫、為台灣的數位發展政策及數位科技應用與內容創新提出定錨規劃，隨便舉幾個例子，都是台灣迫在眉睫要解決的重大問題。像是麵線平台這類的數位智慧，商業市場早就跑得又快就好，政府想要插手分杯羹，根本就是多此一舉。唐鳳部長天馬行空的想法，只是讓數發部的風評不斷受到重挫，不務正業卻又耗費鉅額公帑，這才是民眾跟輿論最氣憤的主因吧！

數位發展部還要繼續上演迷航記嗎？面對新的一年即將到來，新年度的工作計畫跟年度預算都快要開始準備，唐鳳部長的作風看起來並不適合行政體系，比較像是政策顧問之類的意見諮詢對象，建議部長不如就立刻請辭下台，行政院該找一個真正的「數位發展」專家來當部長，才是正解吧！