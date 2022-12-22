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竹苗查賄 朱立倫批「民主奧步黨」

聯合報／ 記者劉宛琳丘采薇林銘翰黃有容／台北報導
國民黨主席朱立倫。記者葉信菉／攝影
國民黨主席朱立倫。記者葉信菉／攝影

國民黨主席朱立倫昨批評民進黨選舉前濫用司法，全力追殺宜蘭縣長林姿妙；選後又不斷動用司法手段，先後對新竹市長及苗栗縣長當選人進行不成比例的司法調查及當選無效之訴，濫用司法、奧步連連，民進黨真的變成民主奧步黨。民進黨發言人黃彩玲說，民進黨一向尊重司法調查，朱立倫才是意圖用政治干預司法。

新竹市長當選人高虹安涉入助理費案，被檢方搜索後依違反貪汙治罪條例等罪嫌以六十萬元交保，引發議論。法務部次長蔡碧仲昨天表示，檢察官搜索立法院都經過深思熟慮，也有規定要符合比例原則，六十萬元交保一定有其道理，未來都可供檢驗。

針對苗檢對苗栗縣長當選人鍾東錦等人提當選無效之訴，蔡碧仲說，辦太快或太慢都有人罵，但法律規定當選無效之訴要在卅天內提出，檢察官如果該提而不提，可以試想會受到什麼處分，希望外界尊重。

朱立倫指出，民進黨執政不力，選舉就靠奧步，抹黑、抹黃、抹紅，無所不用其極，如今更濫用司法，意圖改變選舉結果；這樣的民主退步做法，更坐實民進黨完全輸不起，是真正的「民主退步黨、民主奧步黨」。

民進黨立委林俊憲表示，檢調已經宣示，查賄不會因選舉落幕就結束，只要掌握具體事證，該辦的就要辦到底，苗栗縣長當選人鍾東錦的競選幹部涉賄，苗檢提出當選無效之訴，鍾一定會為自己辯護，但朱立倫竟然會跳出來，就很令人意外了，「鍾東錦不是被朱踢出國民黨嗎？」

2022大選 朱立倫 鍾東錦 蔡碧仲 林姿妙 高虹安 林俊憲

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