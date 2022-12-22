面對政經變局 蔡總統下周開國安會議

經濟日報／ 記者楊文琪／台北報導

被外界批評沒有反省九合一敗選，蔡總統昨（21）日晚間在臉書發文表示，下個星期她將陸續召開國安高層會議，就2023年國際政經變遷局勢下，台灣整體的經濟情勢，以及國安議題進行討論，在盤整行政院與各部會共同準備的方案後，對外向大家報告說明。

蔡總統指出，這段時間以來的選後檢討，各界都有提出許多意見，無論與選舉結果有沒有直接關係，都是人民對執政團隊的心情及感受的總整理，執政團隊不能不警惕。所以，政府要檢討、整隊、前進。

她認為，執政的人，常常看的是國家整體，尤其是在各項數字所表現出來的國家整體的表現及實力。但這些數字背後的虛實，與人民實際感受的落差，確實是應該去檢討和檢視的。政府強調整體施政成果，而人民的感受，特別是受到衝擊的人的親身感受，才是每一位選民在每一次選舉中，投票的決定性因素。

蔡總統表示，這次多數的人民沒有選擇支持民進黨。回頭看看2014年學運後，人民選擇不與當時的執政者站在一起，讓民進黨在地方選舉中，可以克服原先的弱勢與障礙等，讓民進黨在大部分縣市取得勝利。

蔡總統也表示，在選後幾個禮拜，除一般公務及接待外國訪團外，她都和執政團隊不斷地討論未來的局勢及前階段施政不足之處，執政團隊不會讓國家的重要政務，因為選舉結果而有所停滯。

民進黨 國安

延伸閱讀

競選民進黨主席座談會 余天：未來總統就是賴清德，沒別人了

阿根廷時隔36年世界盃奪冠！普亭致電總統道賀 卻遭「一句話」潑冷水

挨批嘉市長挺藍 王美惠服務處主任5點聲明：退出民進黨

BNT爭議再起 吳怡農：現在不是衛福部長、也不是蔡總統在選舉

相關新聞

檢討敗選 賴清德：已讀不回會有更大危機

副總統賴清德昨晚到新北市三重區參加首場「向黨員報告」座談會，賴清德表示，這次選舉有如「礦坑中的金絲雀」，若是民進黨「已讀...

執政整隊 蔡總統下周國安會議向大家報告

副總統賴清德昨天展開參選民進黨主席的「向黨員報告」行程，蔡英文總統也透過臉書表示，下個星期，她將陸續召開國安高層會議，就...

面對政經變局 蔡總統下周開國安會議

被外界批評沒有反省九合一敗選，蔡總統昨（21）日晚間在臉書發文表示，下個星期她將陸續召開國安高層會議，就2023年國際政...

新聞眼／賴清德直球對決 黨以後照規矩來

副總統賴清德宣布參選民進黨主席，「向黨員報告」說明會昨天開跑。賴清德的起手式採直球對決，直指民進黨應該誠實面對敗選，包括...

高虹安交保後聽證嚴演講獲啟發 上任先查棒球場等3案

民眾黨新竹市長當選人高虹安25日就職，她找來檢察官蔡麗清當副市長，被認為是要直搗新竹弊案，然而，高虹安近期談到新竹市幾項工程問題時，提及選前要挖的「新竹大秘寶」，為何如今改口稱是「缺失」？近期深陷助理費官司的她表示，「我自己就是受害者，司法還沒有明確前，不會輕易定調是弊案。」

賴清德：九合一敗選是警訊 民進黨不能已讀不回

民進黨主席補選候選人賴清德今天赴新北市三重舉辦政見發表會，他說，九合一選舉意義，像是礦坑中的金絲雀，人民用選票向執政民進...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。