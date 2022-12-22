面對政經變局 蔡總統下周開國安會議

被外界批評沒有反省九合一敗選，蔡總統昨（21）日晚間在臉書發文表示，下個星期她將陸續召開國安高層會議，就2023年國際政經變遷局勢下，台灣整體的經濟情勢，以及國安議題進行討論，在盤整行政院與各部會共同準備的方案後，對外向大家報告說明。

蔡總統指出，這段時間以來的選後檢討，各界都有提出許多意見，無論與選舉結果有沒有直接關係，都是人民對執政團隊的心情及感受的總整理，執政團隊不能不警惕。所以，政府要檢討、整隊、前進。

她認為，執政的人，常常看的是國家整體，尤其是在各項數字所表現出來的國家整體的表現及實力。但這些數字背後的虛實，與人民實際感受的落差，確實是應該去檢討和檢視的。政府強調整體施政成果，而人民的感受，特別是受到衝擊的人的親身感受，才是每一位選民在每一次選舉中，投票的決定性因素。

蔡總統表示，這次多數的人民沒有選擇支持民進黨。回頭看看2014年學運後，人民選擇不與當時的執政者站在一起，讓民進黨在地方選舉中，可以克服原先的弱勢與障礙等，讓民進黨在大部分縣市取得勝利。

蔡總統也表示，在選後幾個禮拜，除一般公務及接待外國訪團外，她都和執政團隊不斷地討論未來的局勢及前階段施政不足之處，執政團隊不會讓國家的重要政務，因為選舉結果而有所停滯。