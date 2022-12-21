競選民進黨主席座談會 余天：未來總統就是賴清德，沒別人了

副總統賴清德今日晚間7點30分至新北市三重區參加「向黨員報告」座談會，座談會主要目的即是傾聽基層心聲。賴清德表示，自己當選後絕對會團結民進黨所有力量，重振旗鼓，擦亮民進黨招牌。立委余天則在致詞時提到，未來的總統就是賴清德了，沒有別人了，引起現場熱烈掌聲。

新北市多名立委、黨部主委何博文今日都有到場，民眾約有千人。余天致詞時說，早就就知道未來民進黨主席是賴清德了，「未來的總統也是賴清德了，沒別人了」，他相當了解賴清德的個性，若是讓賴當總統，一定能聽進基層的聲音。

賴清德表示，在這次選舉，民過黨遇到空前失敗，自己身為民進黨的一份子，決定出來選黨主席，要讓民進黨贏得勝利，民進黨仍有不足，他未來當選黨主席後，絕不會閃躲問題，該改變就改變，該加強就加強。

賴清德說，中央還在執政，我們要團結，要盡全力幫助所有需要的人。未來會將人民的鞭策，化為改革的機會。

賴清德說，如自己擔任黨主席，一定會團結民進黨所有力量，重振旗鼓，為下次選舉再打拚，一定重新擦亮民進黨招牌，愛鄉土，以開放的精神共同和社會連結，這個團隊推動的政策會更貼近民意，讓民眾重拾對民進黨的信賴。

賴清德表示，他們會廣納人才，培養年輕人，未來為黨、社會、國家做事。只要有好的人才，自己都會透過公平的機制讓世代交流，讓黨可以生生不息，一棒傳過一棒，民進黨不會辜負台灣人的期待。