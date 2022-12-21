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5G基礎建設預算77億多 執行進度「待加強」 初審刪1億

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
今立法院聯席委員會審議「中央政府前瞻計畫第4期特別預算案（民國112年度至113年度）」。 記者歐陽良盈／攝影
今立法院聯席委員會審議「中央政府前瞻計畫第4期特別預算案（民國112年度至113年度）」。 記者歐陽良盈／攝影

立法院聯席委員會初審總額約2102億元的「中央政府前瞻計畫第4期特別預算案（民國112年度至113年度）」，305案共刪近3億元預算，其中，數位部減列約1億5千多萬元，「數位建設—5G基礎公共建設」編列77億多元，但執行進度「待加強」且考量政府舉債逐年增加，併案減列1億元。

據立法院財委會編制的「中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算案提案目錄」第271案提案內文指出，「數位建設—5G基礎公共建設」編列了77.4億元，但預算執行進度「有待加強」，依照立法院預算中心預算評估報告指出，數位部主管編列5G基礎公共建設經費龐大，進度管制措施需再強化，並縮短縣市間電波涵蓋率落差及完善基地台運作維護控管機制。

第271案提案內文指出，近年國內三大電信廠商獲利良好，不應假藉補助名義，實則進行退佣行為；考量政府債務舉借金額逐年增加，「是項經費可予精簡，以減少公帑支出」。

提案立委李貴敏、賴士葆、李德維等認為，鑑於特別預算財源舉債，提案減列，「是否有當？敬請公決」今立院財委會聯席審議後，宣布「數位建設—5G基礎公共建設」相關提案271案、273案併案刪減一億元。

今審議的預算案除「數位建設—5G基礎公共建設」外，還有高鐵南移、綠能建設、城鄉建設、社福空間建設等，有些被凍結、有些減列、有些從主決議，有些限期繳交書面報告。凍結金額最高的是人才培育促進就業建設預算，併案凍結五億多元。

其他預算案被凍結或減列50萬到1千萬元間不等，今出委員會後，將送院會討論，待黨團擇日協商。

數位部「數位建設—5G基礎公共建設」編列77多億元，但執行進度「待加強」且考量政府舉債逐年增加，併案減列1億元。 記者歐陽良盈／攝影
數位部「數位建設—5G基礎公共建設」編列77多億元，但執行進度「待加強」且考量政府舉債逐年增加，併案減列1億元。 記者歐陽良盈／攝影
數位部「數位建設—5G基礎公共建設」編列77多億元，但執行進度「待加強」且考量政府舉債逐年增加，併案減列1億元。 記者歐陽良盈／攝影
數位部「數位建設—5G基礎公共建設」編列77多億元，但執行進度「待加強」且考量政府舉債逐年增加，併案減列1億元。 記者歐陽良盈／攝影

立法院 高鐵 基地台

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