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邱臣遠批薛瑞元「州官放火不許百姓點燈」 勸他留口德

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
民眾黨立院黨團總召邱臣遠。 圖／民眾黨團提供
民眾黨立院黨團總召邱臣遠。 圖／民眾黨團提供

衛福部長薛瑞元今受訪時說鴻海集團創辦人郭台銘言論「聽起來像是BNT銷售員」，民眾黨立院黨團總召邱臣遠傍晚在臉書發文，指薛「只准州官放火，不許百姓點燈」暗批是綠營「豬隊友」。

邱臣遠表示，郭董以「廟堂之上，朽木為官；殿陛之間，禽獸食祿」16字回應薛「BNT銷售員」之言，但薛卻說不相信郭董會講這樣的話，根本是州官放火不許百姓點燈的行為。

邱臣遠批，薛瑞元升衛福部長不久卻爭議不斷，「嘴砲戰力」一度讓蔡英文總統讚不絕口，但這位非常有戰鬥力的部長，在陳時中競選台北市長時多次發言惹議，綠營自家立委都跳出來要薛為自己說的話負責；現在民進黨提名的立委補選候選人吳怡農也急著切割。

邱臣遠指，為官之道應深思寡言、納言敏行，政府官員不在多言，而是能做事，勇於為政策辯護，但不能因為自己口才便給又位居高位，就隨便對人潑髒水，奉勸薛謹言慎行、留點口德。衛福部本來就有責任提供多元疫苗讓人民選擇，何況郭董不過是忠實反應民意對疫苗的需求。

衛福部長薛瑞元。 記者陳正興／攝影
衛福部長薛瑞元。 記者陳正興／攝影

邱臣遠 郭台銘 薛瑞元

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