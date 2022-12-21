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甜心發言人楊寶楨聲援郭董 發文酸綠營「高端推銷員」
鴻海集團創辦人郭台銘昨提及BNT疫苗議題，今遭衛福部長薛瑞元酸「聽起來像BNT推銷員」，民眾黨發言人楊寶楨隨後在臉書發文聲援郭，反嗆綠營「好了啦，高端推銷員」。
楊寶楨貼文指，整個民進黨、指揮中心當時儼然成為高端的業務員；高端沒做傳統三期臨床試驗、不受國際認證，但蔡英文總統選擇接種並強調安全、有效、合法，多位官員都公開替高端護航、推銷。
楊寶楨批，即使補打惹議或被批政策錯誤，政府官員依然不斷替高端背書，「蔡政府沒足夠能力買到BNT疫苗，甚至被質疑在刻意阻擋，如果解釋不了，也沒必要反咬民間一口。」
楊寶楨說，民間力量自掏腰包買BNT疫苗供國人施打，事過境遷還被酸像推銷員，「之前慈濟講個大實話，還被側翼網軍出征」必須發聲明滅火，質問「這合理嗎？」在臉書貼梗圖酸綠營「高端推銷員好意思？」、「蔡政府沒能力買BNT，反嗆民間力量？！」和綠營開戰。
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