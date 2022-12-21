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【重磅快評】朽木、禽獸居廟堂 蔡政府驚似東漢末年

聯合報／ 主筆室
衛福部長薛瑞元指關心BNT次世代疫苗都鴻海董事長郭台銘是BNT推銷員，把郭台銘氣得在臉書發16字大罵政府。圖／聯合報系資料照片
衛福部長薛瑞元指關心BNT次世代疫苗都鴻海董事長郭台銘是BNT推銷員，把郭台銘氣得在臉書發16字大罵政府。圖／聯合報系資料照片

鴻海創辦人郭台銘呼籲購買BNT次世代疫苗，衛福部長薛瑞元反諷「郭台銘像BNT銷售員」。郭台銘今天拋出16字箴言：「廟堂之上，朽木為官；殿陛之間，禽獸食祿」，並建議執政者體民所苦，廣納建言。郭董一句話穿越古今，蔡政府驚似東漢末日王朝，令人感嘆今夕是何夕，不少人頗有同感。

面對蔡政府採購疫苗亂象，郭台銘引用三國演義「武鄉侯罵死王朗」章節借古諷今，再次重批蔡政府。除了郭董引用的16字箴言，三國演義的下一段原文更寫實：「狼心狗行之輩，滾滾當朝；奴顏婢膝之徒，紛紛秉政；以致社稷邱墟，蒼生塗炭。」蔡政府防疫失靈枉死上萬國人，前有諸葛亮罵王朗，今有郭台銘罵政府；三國演義意外一語成讖，失去民心恐成蔡政府的墓誌銘。

民進黨敗選檢討，至今只聞樓梯響，人民只見天王、天后權力分配，看不見改革決心。不只郭台銘看不下去，連民進黨前立委蔡啟芳近日也呼籲蔡總統去當「太上皇」，每天遊山玩水即可。曾幾何時，前總統陳水扁從「三級貧戶」淪為貪汙犯，蔡英文也從原本「小英女孩」變成民進黨人口中的「太上皇」，小清新完全走樣，民選政治造就封建貪腐的領導人，朽木、禽獸居廟堂，孰令致之？

蔡英文當年靠「三隻小豬」小額募款贏得民心，當時收到小攤商沾滿油漬的零錢和支持，一度傳為佳話，如今廟堂之上爭權奪利，豪擲納稅人血汗錢，朝堂官員吃香喝辣，老百姓生靈塗炭。為了高端利益擋下其他疫苗，不只延誤防疫，更犧牲寶貴人命；為了護航「小英男孩」，全黨跟著不分黑白戰台大、卡慈濟，當年「三隻小豬」、如今「禽獸食祿」，形成強烈諷刺。

蔡政府今年預估稅收超徵4500億元，各界呼籲優先「還稅於民」，不要用來綁樁，但財政部不打算還稅於民，而是要用來減少舉債和還債，完全忘記蔡英文總統2019年元旦致詞曾宣布，國家稅收超出預期，應讓收入較少者分享到經濟成長紅利，就像公司盈餘應該優先分享員工。

事實上，蔡英文2012年參選總統時曾提出「十年政綱」，當時就主張財富重分配，並且運用公共供給和社福、就業政策，縮短貧富差距；蔡主席在野時拋出的「十年政綱」今年正好滿十年，執政的蔡總統卻離自己的理想愈來愈遠，把初衷拋腦後。

蔡英文 郭台銘 薛瑞元 BNT

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