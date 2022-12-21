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影／潘孟安8年最後一次主管會報 卸任後要多陪伴母親

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣長潘孟安將卸任，今天下午主持8年任內最後一場主管會報，會議結束後潘孟安也與局處長們拍下畢業照。記者劉星君／攝影
屏東縣長潘孟安將卸任，今天下午主持8年任內最後一場主管會報，會議結束後潘孟安也與局處長們拍下畢業照。記者劉星君／攝影

屏東縣潘孟安將卸任，今天下午主持8年任內最後一場主管會報，潘孟安說，滿滿感恩，感謝團隊、各個局處，大家將士用命，8年來創造很多屏東奇蹟，也顛覆傳統，過程中還有不足也要虛心檢討。卸任後規畫？潘孟安說，會先多陪家人，媽媽說她十幾年沒有去小琉球，帶媽媽出去走走，他也會當屏東志工，幫忙屏東。

今天下午3點主管會報，開了約40分鐘就結束，有局處長說，這是最短一次，以往主管會報要開兩小時以上，針對縣務運作等報告相關進度。主管會報結束後，潘孟安與局處長們拍下畢業照。

潘孟安說，民主政治任期到了，就像約僱人員該走就走，謝謝8年來陪伴，有些4年、有些整整8年，在屏東縣府每一天，希望建構親民政治、廉能政府，8年來沒有風紀問題，謝謝各位局處首長，要求同仁恪遵職守，全力以赴。他也期勉，未來在新的縣長帶領，能承先啟後繼往開來，開啟世代，新的屏東。

潘孟安也跟大家開玩笑說，「他們終於脫離苦海，不再受我的壓榨剝奪了」，這段期間雖然很累，同仁很辛苦，看到城市改變，每個人都很有成就感。

8年任內最大的遺憾是什麼？潘孟安說，重大交通要趕快動工，重大交通不是縣府體制可以處理，涉及到很多單位，且投資金額又大，也是殷殷期待。

潘孟安說，面對長期歷史共業，不怕問題、面對問題、解決問題態度，讓公務體系整合團隊，達到一加一大於二是最大成就。在各位同仁努力下，城市光榮感向心力很強，很有很多不足，任期屆滿，多言無益，一切祝福。未來當屏東志工，非公務以外的，個人會從山林間或產業間，幫忙屏東。

卸任後規畫？潘孟安坦言，頭腦很亂，一直想休息，辦公室、宿舍都在打包中，要靜下心來想，每天太多工作事情，還沒有靜下心來規畫，期待能好好睡到自然醒，不用每天戰戰兢兢，期待這樣生活，這也是未知數，也要好好調養身體。

潘孟安說，卸任後要多陪伴家人，政治工作生涯近30年，要好好彌補不足，媽媽說幾十年沒有去過小琉球，帶著媽媽到處走走。

屏東縣長潘孟安將卸任，今天下午主持8年任內最後一場主管會報，會議結束後潘孟安也與局處長們拍下畢業照。記者劉星君／攝影
屏東縣長潘孟安將卸任，今天下午主持8年任內最後一場主管會報，會議結束後潘孟安也與局處長們拍下畢業照。記者劉星君／攝影
屏東縣長潘孟安將卸任，今天下午主持8年任內最後一場主管會報，會議結束後潘孟安也與局處長們拍下畢業照。記者劉星君／攝影
屏東縣長潘孟安將卸任，今天下午主持8年任內最後一場主管會報，會議結束後潘孟安也與局處長們拍下畢業照。記者劉星君／攝影
屏東縣長潘孟安將卸任，今天下午主持8年任內最後一場主管會報，潘孟安說，任內最遺憾是重大交通，希望能趕快動工。記者劉星君／攝影
屏東縣長潘孟安將卸任，今天下午主持8年任內最後一場主管會報，潘孟安說，任內最遺憾是重大交通，希望能趕快動工。記者劉星君／攝影

潘孟安 屏東縣

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