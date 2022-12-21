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前瞻第4期特別預算案初審減列近三億元 數位部約占一半
前瞻計畫第4期特別預算案總額約2102億元，立法院聯席委員會今初審，305案共減列2億9650萬元，其中數位部減列1億5千多萬元最多，光「數位建設—5G基礎公共建設」就刪了一億元。會後將提報院會討論，待黨團協商。
立院財政、司法與法制、經濟、內政、交通、教育及文化今聯席會議，審查「中央政府前瞻計畫第4期特別預算案（民國112年度至113年度）」，共305案，14日答詢完畢，今處理提案。
會議上午舉行，約下午兩點主席宣布散會，審查後減列近三億元，減列預算金額如下：總統府主管130萬元、行政院1880萬元、內政部370萬元、財政部120萬元、教育部600萬元、經濟部3750萬元、交通部3100萬元、農委會3600萬元、衛福部300萬元、環保署200萬元、文化部200萬元、數位部1億5400萬元。
今審議的預算案包括高鐵南移、「數位建設—5G基礎公共建設」等，凍結的部分也不少，其中，人才培育促進就業建設併案凍結五億多元。
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