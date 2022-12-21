前瞻第4期特別預算案初審減列近三億元 數位部約占一半

九合一選戰勝選後，國民黨應戰2024年總統、立委大選的作業，預計近期展開。在可能的總統參選人方面，目前最清楚表態的，莫過於中廣董事長趙少康。趙少康今（21日）天接受聯合報數位版採訪表示，郭台銘是否參選，是他最考慮的因素之一；對於另一個可能人選、新北市長侯友宜，趙少康並未提及。

2022-12-21 16:51