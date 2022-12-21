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民進黨中執會氣氛低迷 陳其邁：不要麥克風拿起來都檢討別人

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
民進黨代理主席陳其邁下午主持民進黨新中執會審查第17屆黨主席補選參選人資格，進入會議室前揮手向媒體打招呼。記者蘇健忠／攝影
民進黨代理主席陳其邁下午主持民進黨新中執會審查第17屆黨主席補選參選人資格，進入會議室前揮手向媒體打招呼。記者蘇健忠／攝影

民進黨今天舉行中執會，通過黨主席參選人資格，由於只有副總統賴清德一人登記，將同額競選。另據轉述，民進黨九合一敗選，日前又遭遇嘉義市長重行選舉失利，氣氛低迷，今天中執會中，正國會中常委陳茂松情緒激動落淚，抱怨嘉義市立委王美惠服務處主任，在嘉義市長選舉期間，透過LINE群組，幫對手國民黨候選人黃敏惠拉票。不過代理主席陳其邁也在會中提醒，現在應團結，不要都檢討別人，不檢討自己。

據轉述，今天中執會氣氛低迷，陳其邁今天也在會中說，「最近常點名誰誰誰要檢討，難道大家不用檢討嗎」、「不要麥克風拿起來都檢討別人，不檢討自己」，他也強調，現在應該團結，提醒黨內同志謹言慎行。

民進黨副秘書長林鶴明會後也證實，陳茂松確實有提到嘉義市的事情，而這部分跟制度面有關，黨部會按照制度來辦理。他也說，大選結束至今，黨中央的敗選檢討會議都有持續進行，目前已經舉辦3場，預計下周三將有書面報告送至黨中常會。

民進黨中執會今天也通過「民主進步黨2023年第十屆南投縣第二選區立法委員出缺補選提名候選人徵召辦法」，由協調小組辦理徵詢、協調作業，並通過協調小組成員由中常委林俊憲、陳茂松、蔡易餘擔任。

民進黨 陳其邁

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