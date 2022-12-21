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王育敏嘉義縣長落選出任台中市副市長 嘉縣藍營人士樂見祝福

聯合報／ 記者魯永明呂慧瑜／嘉義即時報導
國民黨提名嘉義縣女兒、前立委王育敏，返鄉參選縣長落選，獲連任的台中市長盧秀燕延攬，擔任副市長。圖／王育敏提供
國民黨提名嘉義縣女兒、前立委王育敏，返鄉參選縣長落選，獲連任的台中市長盧秀燕延攬，擔任副市長。圖／王育敏提供

國民黨提名嘉義縣女兒、前立委王育敏，返鄉參選縣長落選，獲連任的台中市長盧秀燕延攬，擔任副市長，王育敏證實，會把握機會磨練，也會繼續關心家鄉事務；國民黨不分區立委兼嘉義縣黨部主委翁重鈞、議員李國勝、王啟澧，都給予祝福。

王育敏說，過去自己雖曾擔任立委、國民黨文傳會主委，但這次縣長選戰，體認到行政經驗的重要，決定把握這次機會，磨練自己。她表示，「嘉義是我的故鄉，當然會持續回去，未來也會繼續關心嘉義事務，並在黨中央為嘉義縣爭取資源。」

翁重鈞說，王育敏未選上縣長，可以獲盧秀燕延攬到直轄市，出任副市長，嘉義縣人才受重用，樂觀其成，給予祝福，他說，王育敏是 好人才，可以到台中歷練副市長，是難得的行政經驗，若她以後有心要再回鄉服務，可以再回來，希望黨中央多多栽培年輕人才。

嘉義縣議會黨團書記長李國勝、王啟澧，對王育敏出任台中市副市長，都給予祝福，他們肯定王育敏是人才，返鄉選縣長，短短期間勤跑基層，就選出不錯的成績，守住藍營基本盤。

針對部分黨員質疑王育敏選後未蹲點經營，未來大選如何贏選戰？王啟澧說，王育敏無公職身分、又缺資源，在地蹲點經營困難。因應下屆立委、總統大選，李國勝希望黨中央早日規畫人才返鄉經營部署。

王育敏 嘉義 國民黨

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