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BNT爭議再起 吳怡農：現在不是衛福部長、也不是蔡總統在選舉

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
民進黨台北市第三選區（中山、北松山）立委補選候選人吳怡農（左）拜會里長。記者林俊良／攝影
民進黨台北市第三選區（中山、北松山）立委補選候選人吳怡農（左）拜會里長。記者林俊良／攝影

鴻海創辦人郭台銘日前砲轟台灣沒BNT次世代疫苗，由於正值北市立委補選民進黨候選人吳怡農今被問到是否會擔心影響選情？他對此表示，現在不是衛福部長薛瑞元、不是前新竹市長林智堅、不是蔡總統在選舉，對手不斷貼標籤抹黑製造仇恨，只有一步一腳印向選民溝通說明，讓民進黨重新贏得社會信任。

吳怡農今赴新喜里拜會里長受訪前表示，現在不是衛福部長、不是林智堅，也不是蔡總統在選舉，現在是中山、松山區選舉，那所以非常有信心選民會看到自己在這短短幾個禮拜，堅守承諾，針對未來問政主軸，國家安全、國家競爭力提出具體主張，堅持正向、乾淨的選舉。

被問到是否在切割黨中央？吳怡農說「完全不會」，對手這段時間不斷貼標籤、抹黑、製造仇恨，但只有一步一腳印的向選民當面的溝通、說明，才有機會爭取到大家支持，那針對九合一地方選舉的挫敗大家都在檢討，民進黨也知道必須重新贏得社會的信任。

不過吳怡農提到，現在是他在選舉，也理解大家對於最近疫苗採購的狀況其實有非常多的意見，一個民主國家、公民社會本來就該歡迎各方的聲音，「我猜想衛福部重視的是每一個人對於自己公開透明的表達自己立場，不管是以家長身份，還是以代理商的身份。」

吳怡農 民進黨 立委補選

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