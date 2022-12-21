BNT爭議再起 吳怡農：現在不是衛福部長、也不是蔡總統在選舉

鴻海創辦人郭台銘日前砲轟台灣沒BNT次世代疫苗，由於正值北市立委補選，民進黨候選人吳怡農今被問到是否會擔心影響選情？他對此表示，現在不是衛福部長薛瑞元、不是前新竹市長林智堅、不是蔡總統在選舉，對手不斷貼標籤抹黑製造仇恨，只有一步一腳印向選民溝通說明，讓民進黨重新贏得社會信任。

吳怡農今赴新喜里拜會里長受訪前表示，現在不是衛福部長、不是林智堅，也不是蔡總統在選舉，現在是中山、松山區選舉，那所以非常有信心選民會看到自己在這短短幾個禮拜，堅守承諾，針對未來問政主軸，國家安全、國家競爭力提出具體主張，堅持正向、乾淨的選舉。

被問到是否在切割黨中央？吳怡農說「完全不會」，對手這段時間不斷貼標籤、抹黑、製造仇恨，但只有一步一腳印的向選民當面的溝通、說明，才有機會爭取到大家支持，那針對九合一地方選舉的挫敗大家都在檢討，民進黨也知道必須重新贏得社會的信任。

不過吳怡農提到，現在是他在選舉，也理解大家對於最近疫苗採購的狀況其實有非常多的意見，一個民主國家、公民社會本來就該歡迎各方的聲音，「我猜想衛福部重視的是每一個人對於自己公開透明的表達自己立場，不管是以家長身份，還是以代理商的身份。」

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