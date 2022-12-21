快訊

訃聞接不完！ 大陸多位知名人士近日紛紛「因病過世」

「理科太太的諮商筆記」不賣了！ 內容改放在Podcast全面退費

肯德基也漲價！炸雞、蛋撻多6元 連這類10年未漲價商品都變貴

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高房價、社宅蓋不到一半 綠委輪番炮轟花敬群

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
立法院內政委員會昨天審查行政院函請審議「平均地權條例部分條文修正草案」案，內政部代理部長花敬群出席。記者曾原信／攝影
立法院內政委員會昨天審查行政院函請審議「平均地權條例部分條文修正草案」案，內政部代理部長花敬群出席。記者曾原信／攝影

立法院內政委員會今天審議平均地權條例修正草案，內政部代理部長花敬群列席備詢，民進黨立委砲聲隆隆，民進黨立委王美惠質詢時批評，「小英說要蓋多少，現在蓋不到一半！」花敬群急忙緩頰「超過了。」民進黨立委高嘉瑜則質疑，台灣房價飆漲，民眾心中自有一把尺，質詢過程中兩人唇槍舌戰。

為避免有心人士炒作房價，內政部提出平均地權條例修正草案，研擬限制預售屋轉售等，立法院內政會今天排案進行審查。王美惠質詢時表示，希望該條例能盡快通過，讓民眾能夠買得起房，不要修到後面都抓不到大尾，只抓到小的，就白費修法。

王美惠話鋒一轉，質疑全台社會住宅興建數量不夠，「小英說要蓋多少，現在蓋不到一半！」花敬群緩頰稱已經超過了，王美惠再批，有的才剛動土而已，呼籲內政部動作加速。

針對高房價，高嘉瑜怒斥花敬群群「你非常不適任」，因為不願去面對民眾心中的痛。高嘉瑜詢問．預售屋房價紅單炒作罰則，花敬群說，紅單轉售罰則15萬至100萬元；高嘉瑜認為，投資客獲利高達上百萬，根本無助於遏止紅單轉售的問題，花敬群打斷插話，紅單很難達到數百萬，可能是委員的資訊有問題。

質詢過程兩人一來一網，花敬群頻頻插話，「委員我們不要拿極端的個案就說是全面，真的要理性對話」，高嘉瑜不滿質詢頻被花敬群打斷，詢問會議主席民進黨立委王美惠，花敬群回稱，「好，那我閉嘴」，同時退離質詢台。

花敬群 高嘉瑜 房價

延伸閱讀

蔣萬安盼大巨蛋一年內啟用 花敬群：須看實際燃煙結果

「正派經營」花敬群駁卡蛋 柯文哲反酸：我大笑三聲

柯文哲頻稱中央「卡蛋」 花敬群：內政部正派經營

房市降溫卻修法打炒房惹議 花敬群：抑制炒作非打房

相關新聞

「正派經營」花敬群駁卡蛋 柯文哲反酸：我大笑三聲

台北市長柯文哲卸任前，埋怨內政部「卡蛋」，內政部代理部長花敬群今天回應立委質詢時表示，內政部一直是正派經營，禁得起考驗。...

民進黨討論蘇貞昌去留 3熱門人選皆有硬傷難出線

九合一選戰以民進黨慘敗告終，蔡英文總統辭去民進黨黨主席職務，行政院長蘇貞昌口頭請辭，卻被要求留下來穩定政局，但要求蘇貞昌下台的聲音不曾中斷，綠營內部對蘇貞昌去留的討論也不曾中斷，然而目前可能出任行政院長的人選，都有難以被人接受的硬傷，成為最大的難題。

2024大選 馬英九：一向支持黨提名人選

前總統馬英九今天出席新北市三重區獨居長者歲末圍爐餐敘時，媒體詢及支持的2024大選人選的問題，他表示，一向支持（國民）黨...

高房價、社宅蓋不到一半 綠委輪番炮轟花敬群

立法院內政委員會今天審議平均地權條例修正草案，內政部代理部長花敬群列席備詢，民進黨立委砲聲隆隆，民進黨立委王美惠質詢時批...

綠委提案選舉公報刪學歷欄 朱立倫：民主國家怎這樣做

行政院會通過「選罷法」修正草案，俗稱排黑條款，而民進黨立委蔡適應等人也提出修法版本，主張刪除選舉公報的學歷欄。國民黨主席...

趙介佑聲明再咬何志偉 強調和黃承國、徐國勇完全不熟

民進黨台北市黨部評委會前召集人趙映光兒子趙介佑，因與人組詐騙集團並販賣K他命，一審被依詐欺、毒品、組織犯罪條例等47罪判...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。