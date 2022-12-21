高房價、社宅蓋不到一半 綠委輪番炮轟花敬群

立法院內政委員會今天審議平均地權條例修正草案，內政部代理部長花敬群列席備詢，民進黨立委砲聲隆隆，民進黨立委王美惠質詢時批評，「小英說要蓋多少，現在蓋不到一半！」花敬群急忙緩頰「超過了。」民進黨立委高嘉瑜則質疑，台灣房價飆漲，民眾心中自有一把尺，質詢過程中兩人唇槍舌戰。

為避免有心人士炒作房價，內政部提出平均地權條例修正草案，研擬限制預售屋轉售等，立法院內政會今天排案進行審查。王美惠質詢時表示，希望該條例能盡快通過，讓民眾能夠買得起房，不要修到後面都抓不到大尾，只抓到小的，就白費修法。

王美惠話鋒一轉，質疑全台社會住宅興建數量不夠，「小英說要蓋多少，現在蓋不到一半！」花敬群緩頰稱已經超過了，王美惠再批，有的才剛動土而已，呼籲內政部動作加速。

針對高房價，高嘉瑜怒斥花敬群群「你非常不適任」，因為不願去面對民眾心中的痛。高嘉瑜詢問．預售屋房價紅單炒作罰則，花敬群說，紅單轉售罰則15萬至100萬元；高嘉瑜認為，投資客獲利高達上百萬，根本無助於遏止紅單轉售的問題，花敬群打斷插話，紅單很難達到數百萬，可能是委員的資訊有問題。

質詢過程兩人一來一網，花敬群頻頻插話，「委員我們不要拿極端的個案就說是全面，真的要理性對話」，高嘉瑜不滿質詢頻被花敬群打斷，詢問會議主席民進黨立委王美惠，花敬群回稱，「好，那我閉嘴」，同時退離質詢台。