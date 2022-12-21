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綠委提案選舉公報刪學歷欄 朱立倫：民主國家怎這樣做

聯合報／ 記者劉宛琳／即時報導
民進黨立委蔡適應過去登記參選立委時，還特別秀出台北大學博士畢業證書（已註銷）。本報資料照片
民進黨立委蔡適應過去登記參選立委時，還特別秀出台北大學博士畢業證書（已註銷）。本報資料照片

行政院會通過「選罷法」修正草案，俗稱排黑條款，而民進黨立委蔡適應等人也提出修法版本，主張刪除選舉公報的學歷欄。國民黨主席朱立倫今天在中常會批評，民進黨論文被撤銷的立委，提案希望選舉公報不可以放學歷，大家怎麼會看到民主國家這樣做？

朱立倫進一步表示，這幾天再次證明民進黨違反濫權，動用司法手段，選前就看到民進黨透過選舉奧步，抹黑抹紅各種招數，南部掛布條說投給國民黨就是投給共產黨，雲林縣、嘉義市都看到這樣看板；而國民黨的候選人都挺過來，因為民眾很理性，知道國民黨才是真正愛台灣的政黨，抹黑抹紅招數沒有用。

朱立倫說，民進黨選前對宜蘭縣長林姿妙透過一切司法打壓，最後民眾用選票支持林姿妙，選後針對新竹市長、苗栗縣長當選人用不成比例的司法手段，進行司法調查或者是當選無效之訴。朱強調，法律之前人人平等，堅定支持司法正義，對於不成比例或有任何政治動機的意圖透過司法來翻盤的做法，國民黨絕不能接受。

朱立倫表示，國民黨堅定支持台灣民主走到今天，不要再動用任何不法手段，國人都在看，他也呼籲國民黨所有執政縣市長，未來一定要非常謹慎嚴格要求，因為民進黨可能會動用各種方式，針對當選縣市長動用各種司法手段，國民黨一定要團結一致，守護台灣民主，守護真正司法正義。

司法 國民黨 民進黨 朱立倫

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