蔣萬安盼大巨蛋一年內啟用 花敬群：須看實際燃煙結果
台北大巨蛋遲遲未完工啟用，台北市長柯文哲質疑是中央「卡蛋」，台北市長當選人蔣萬安今天表示，大巨蛋1年內有機會啟用。內政部代理部長花敬群表示，大巨蛋案一切按照規定，沒有任何惡意，主要是台北市都發局對市長交辦事項有所猶豫，所以把鍋丟給中央；至於能否啟用，要看實際燃煙測試結果是否符合標準。
大巨蛋完工啟用延宕多時，國民黨立委李德維今天在立法院內政委員會質詢時表示，柯文哲一再質疑是內政部「卡蛋」，花敬群表示，內政部一切禁得起考驗，沒有任何惡意，反倒是過去台北市政府都發局可能對市長交辦事情有所猶豫，因而必須把鍋丟給中央，導致市長誤解，以為是內政部在「卡」，其實是於法不符。
花敬群說，內政部一切按照規定辦理，包括內政部參事張溫德將任台北市政府副秘書長、國家住宅及都市更新中心董事王玉芬將擔任台北市都發局長，可以問他們這段時間內政部對處理大巨蛋的態度。
即將上任市長的蔣萬安則喊出大巨蛋1年內有機會啟用，李德維詢問目前大巨蛋還有那些缺失，花敬群表示，台北市政府要針對大巨蛋實際燃煙測試，看燒出來的結果是否符合標準，如果符合標準，消防檢查就通過，若不符合標準，則必須要重新調整。
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