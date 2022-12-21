經發局長陳凱凌清晨遭搜索 黃偉哲中午驚回：還未被告知

台南市經發局長陳凱凌住處及市府辦公室今遭檢調搜索，據了解，檢調今天上午約7時即前往陳的住處搜索，市長黃偉哲在中午11時被媒體詢問到是否知情，他先是一臉驚訝，接著表示「我還未被告知」。

據悉，台南檢調今天上午約7時，前往陳凱凌的住所，將近中午轉往台南市政府經發局搜索，地方推測，可能與日前謝龍介在議會多次質詢陳瀆職、涉嫌圖利有關，或是與光電案有關係。

今上午檢調搜索消息傳開，黃偉哲中午11時在參加北區成德里停4立體停車場動土儀式結束後，被媒體詢問到此事，他先是表達驚訝、不知情，接著說「你們再確認一下」，並稱「我不知道、我還未被告知」，旋即上車離去。

由於黃偉哲原本宣布今天將公布小內閣「人選名單」，但上午僅公布「離職名單」，外界揣測可能與陳凱凌遭搜索有關。不過，黃偉哲說，因部分新的人選還在徵詢階段，所以明天才會一併公布。