快訊

為次世代疫苗再嗆衛福部 郭台銘：台灣家長也是BNT業務

中國大陸將解禁！港媒：1月3日放寬入境隔離措施至「0+3」

德國納粹審判：協助消滅萬人的集中營打字員，為何有罪？

經發局長陳凱凌清晨遭搜索 黃偉哲中午驚回：還未被告知

聯合報／ 記者鄭維真／台南即時報導
台南市長黃偉哲今參加立體停車場動土典禮。記者鄭維真／攝影
台南市長黃偉哲今參加立體停車場動土典禮。記者鄭維真／攝影

台南市經發局長陳凱凌住處及市府辦公室今遭檢調搜索，據了解，檢調今天上午約7時即前往陳的住處搜索，市長黃偉哲在中午11時被媒體詢問到是否知情，他先是一臉驚訝，接著表示「我還未被告知」。

據悉，台南檢調今天上午約7時，前往陳凱凌的住所，將近中午轉往台南市政府經發局搜索，地方推測，可能與日前謝龍介在議會多次質詢陳瀆職、涉嫌圖利有關，或是與光電案有關係。

今上午檢調搜索消息傳開，黃偉哲中午11時在參加北區成德里停4立體停車場動土儀式結束後，被媒體詢問到此事，他先是表達驚訝、不知情，接著說「你們再確認一下」，並稱「我不知道、我還未被告知」，旋即上車離去。

由於黃偉哲原本宣布今天將公布小內閣「人選名單」，但上午僅公布「離職名單」，外界揣測可能與陳凱凌遭搜索有關。不過，黃偉哲說，因部分新的人選還在徵詢階段，所以明天才會一併公布。

黃偉哲 謝龍介

延伸閱讀

影／檢調搜索台南市經發局3小時 局長陳凱凌不發一語

台南檢調搜索市府經發局 局長陳凱凌遭傳喚到案

新任副市長明公布 黃偉哲：自己打60分 給團隊打90分

台南小內閣不只5人離開？ 黃偉哲延到明天公布埋伏筆

相關新聞

「正派經營」花敬群駁卡蛋 柯文哲反酸：我大笑三聲

台北市長柯文哲卸任前，埋怨內政部「卡蛋」，內政部代理部長花敬群今天回應立委質詢時表示，內政部一直是正派經營，禁得起考驗。...

台灣首廟「一字匾」政壇警世錄：千算萬算不如老天一劃

俗話說：「千算萬算，不如老天一劃」，意謂機關算盡，人算不如天算！參選民進黨主席的的副總統賴清德回台南市，只要有空一定要到「台灣首廟天壇」上香祭拜，這裡正殿懸掛一幅精神指標「一字匾」，勸諭世人不要枉用心機、逆天而行。 民進黨九合一大選慘敗以來，綠營號召各縣市口口聲聲說要檢討，實則假裝做做樣子檢討一下，連退休的前立委蔡啟芳都看不下去開砲，迄今仍一手用司法繼續打壓異己，一手用權勢修改選罷法等手段，想來掩飾錯誤，機關算盡，逆著民意而行，是完全聽不到民意，亦或不想聽？也許就如同最近南部一位基層民進黨籍鄉長，最近看破世俗「裸退」所言，從政者不是不知道，而是能不能做到！

經發局長陳凱凌清晨遭搜索 黃偉哲中午驚回：還未被告知

台南市經發局長陳凱凌住處及市府辦公室今遭檢調搜索，據了解，檢調今天上午約7時即前往陳的住處搜索，市長黃偉哲在中午11時被...

監院財產申報曝光 陳時中夫婦存款490萬、房貸4863萬

監察院今天公布最新一期廉政專刊，衛福部前部長陳時中與配偶孫琬玲今年7月18日提出離職申報，2人有位於雙北與高雄的9筆土地...

台南議長選舉／基進：支持綠營邱莉莉 不支持親中人選

台灣基進台南黨部昨天針對南市正副議長選舉，喊出「唾棄跑票假本土」，今天再度聲明，支持民進黨團所推派的議長候選人邱莉莉，強...

財產申報 李鴻鈞存款3674萬、債務破億

監察院今天公布最新一期廉政專刊，監察院副院長李鴻鈞的財產申報顯示，他與配偶存款新台幣3674萬餘元、債務1億1418萬餘...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。