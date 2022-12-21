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監院財產申報曝光 陳時中夫婦存款490萬、房貸4863萬

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
衛福部前部長陳時中。圖／取自陳時中臉書
衛福部前部長陳時中。圖／取自陳時中臉書

監察院今天公布最新一期廉政專刊，衛福部前部長陳時中與配偶孫琬玲今年7月18日提出離職申報，2人有位於雙北與高雄的9筆土地、7筆建物交付信託，現金12萬元、存款490萬餘元、房貸約4863萬餘元，另有1筆事業投資300萬元，是民國98年起就投資的牙醫診所。

陳時中在今年11月上旬曾遭指出售高雄不動產炒房，當時陳時中競總表示，陳時中持有房屋長達近10年，並非短期間內購入又賣出，絕非炒房。該高雄不動產也未在本次申報中。

此外，監察院副院長李鴻鈞與配偶劉素幸有5筆土地，分別在台北市、雲林縣與日本東京都，6筆建物在雙北與東京，另有位於雙北的14筆土地、11筆建物，及總價額426萬餘元的股票交付信託。李鴻鈞夫婦存款3674萬餘元、債務1億1418萬餘元，主因是購置不動產與周轉金。

台北市前副市長黃珊珊今年8月28日提出離職申報，她有2筆土地、4筆建物位於新北市，還有1筆在台北市的土地與建物交付信託；另有存款119萬餘元，及債務1557萬餘元。

新竹市前市長林智堅今年7月8日提出離職申報，他與配偶廖欲伸有3筆土地、1筆建物在苗栗縣與新竹市，存款116萬餘元，因購屋所致的債務有2573萬餘元。

新竹市前副市長沈慧虹今年7月4日提出離職申報，她名下沒有不動產與汽車，存款115萬8205元，無事業投資。

陳時中

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