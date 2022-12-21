大舉搜索高虹安後交保有失比例原則？法務部次長蔡碧仲：可供檢驗

新竹市長當選人高虹安因助理費案件遭檢方搜索後依違反貪汙治罪條例等罪嫌以60萬元交保候傳，法務部次長蔡碧仲今（21）日出席立法院司法及法制委員會時表示，檢察官搜索立法院都經過深思熟慮，也有規定要符合比例原則，60萬元交保一定有其道理，未來都可供檢驗。

立委曾銘宗質詢時表示，台北地檢署搜索高虹安的立委辦公室，外界質疑有必要大張旗鼓搜索立法院嗎？這個案子搜索高虹安辦公室有符合比例原則嗎？且過去開議期間的法定程序是什麼？

蔡碧仲表示，任何一個檢察官要搜索立法院一定都要經過深思熟慮，外界也有人說辦得太慢，應該更快去執行強制處分。檢察官要搜索立法院，既然是立法的地方更應該依法行政、更應該不用大砲打小鳥、符合比例原則，所以依照「刑事訴訟法」165條規定，政府機關或公務員持有或保管的文書或其他應扣押物件，應請求交付，但必要時可以搜索；149條規定，在政府機關行搜索後扣押者，應通知這裡的該管長官或可為其代表之人在場；同時也去搜索了高虹安父母，這是依據122條第2項「對於第三人之身體、物件、電磁紀錄及住宅或其他處所，以有相當理由可信為被告或犯罪嫌疑人或應扣押之物或電磁紀錄存在時為限，得搜索之。」

蔡碧仲指出，檢察機關對於這些事情很慎重，也訂定注意事項，包括恪遵偵查不公開、符合比例原則、最小傷害等，因此法務部尊重檢察官的偵查，也多次宣達要符合偵查不公開，實際上現場也都有管制，盡量避免媒體確保無罪推定，保護當事人隱私名譽及維護偵查密行性。

蔡碧仲強調，檢方對於立法院的搜索一向是用最謹慎的態度，檢察機關都是秉持一樣的標準、無罪推定的原則。至於曾銘宗問到，60萬元交保是否與大舉搜索有失比例原則？蔡碧仲則回應，羈押是最後手段，60萬元交保一定有其道理，未來都可供檢驗。

另外，苗檢對苗栗縣長當選人鍾東錦等人提當選無效之訴，鍾東錦辦公室回應，遺憾苗檢淪為特定政黨服務工具。蔡碧仲也強調一切依法辦理，更表示政治人物不要隨便說司法淪為服務特定政黨的工具，對法律人是一種侮辱。

立委游毓蘭質詢時也問到此案，蔡碧仲說，辦太快或太慢都有人罵，但法律規定了當選無效之速要在30天內提出，檢察官如果該提而不提，可以試想會受到什麼處分，希望外界尊重。召委陳歐珀則提醒蔡碧仲，提起當選無效之訴的期限剩下9天。