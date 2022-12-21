被點名是民進黨敗選戰犯之一 柯建銘：少放炮、多做事

民進黨在九合一選舉慘敗，黨內檢討聲浪不斷，民進黨前立委蔡啟芳前天建議蔡英文總統當太上皇即可，把所有政務與內閣人事交由新主席處置；蔡啟芳的兒子、立委蔡易餘昨晚轉述，蔡啟芳認為頭號戰犯就是民進黨立法院黨團總召柯建銘，「不該打的在那邊隨便打，打到大家對民進黨好洩氣」。但蔡啟芳今天否認點名柯建銘是戰犯。柯建銘今天透過臉書表示，「同志們：少放炮，多做事，為望！」

柯建銘指出，在敗選後，曾在11月27日的臉書寫道：「事到盛時須謹慎，境到逆處乃從容。勝敗兵家事不期，包羞忍恥是男兒。江東子弟多才俊，捲土重來未可知。」隔日更稱，「我們都是『戰犯』，放下個人，放下派系。大悲痛，大反省，大團結。」

柯建銘說，驚聞蔡啟芳前立委，不改草莽直率個性發言，後見其子蔡易餘臉書直接「詮釋」，稱「柯建銘林智堅師徒為頭號戰犯」，他只能說，假如敗選原因，推給他與林智堅，好似兩人為二戰後日本頭號戰犯「東條英機與岡村寧次」，那很簡單，就把他與林智堅推出去斬首示眾就好了。

柯建銘表示，如此民進黨敗選檢討馬上結束完成，終極定案。民進黨民調立刻回升，選票回流，黨內相安無事，從此一帆風順，2024繼續執政，國泰民安，風調雨順，那他跟林智堅大可「慷慨赴燕市，從容做楚囚，引刀成一快，不負民進黨」。