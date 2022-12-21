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綠委提案選舉公報不列學歷 王鴻薇譏是「大笑話」

聯合報／ 記者徐偉真／台北即時報導
台北市長當選人蔣萬安(右3)今天陪同國民黨台北市立委補選候選人王鴻薇(左3)參拜植福宮。記者徐偉真／攝影
台北市長當選人蔣萬安(右3)今天陪同國民黨台北市立委補選候選人王鴻薇(左3)參拜植福宮。記者徐偉真／攝影

民進黨立委鍾佳濱、蔡適應等人近日提出修法，主張選舉公報不應強制要求揭露候選人學歷。國民黨台北市立委補選候選人王鴻薇今天說，這真的是大笑話，選舉公報就是要提供更多資訊給選民參考，選民也本來就有知的權利。

王鴻薇今天由台北市長當選人蔣萬安陪同到大直植福宮參拜，活動後接受媒體聯訪。

鍾佳濱、蔡適應、何志偉等人近日提出公職人員選舉罷免法條文修正草案，提案說明指出，「參選人之學歷與其是否足以代表人民意志，並無一定關聯性，選舉公報實不應強制要求揭露候選人學歷」。

王鴻薇今天說，這真的是大笑話，公報就是要提供更多資訊給選民參考，選民本來就有知的權利，結果因為少數人用假學歷，洗學歷的人出包，就要把學歷欄刪除，這根本是把選民當塑膠，為什麼要剝奪選民知的權利？

王鴻薇說，她要呼籲民進黨的政治人物懸崖勒馬，若有人有洗學歷的問題，他們就應該深自檢討、改過、自己反省，而不是用這樣的方式羞辱選民。

台北市長當選人蔣萬安(中)今天陪同國民黨台北市立委補選候選人王鴻薇(右)參拜植福宮，活動後接受媒體訪問。記者徐偉真／攝影
台北市長當選人蔣萬安(中)今天陪同國民黨台北市立委補選候選人王鴻薇(右)參拜植福宮，活動後接受媒體訪問。記者徐偉真／攝影

王鴻薇

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