綠委提案選舉公報不列學歷 王鴻薇譏是「大笑話」

民進黨立委鍾佳濱、蔡適應等人近日提出修法，主張選舉公報不應強制要求揭露候選人學歷。國民黨台北市立委補選候選人王鴻薇今天說，這真的是大笑話，選舉公報就是要提供更多資訊給選民參考，選民也本來就有知的權利。

王鴻薇今天由台北市長當選人蔣萬安陪同到大直植福宮參拜，活動後接受媒體聯訪。

鍾佳濱、蔡適應、何志偉等人近日提出公職人員選舉罷免法條文修正草案，提案說明指出，「參選人之學歷與其是否足以代表人民意志，並無一定關聯性，選舉公報實不應強制要求揭露候選人學歷」。

王鴻薇今天說，這真的是大笑話，公報就是要提供更多資訊給選民參考，選民本來就有知的權利，結果因為少數人用假學歷，洗學歷的人出包，就要把學歷欄刪除，這根本是把選民當塑膠，為什麼要剝奪選民知的權利？