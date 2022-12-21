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高閔琳從議員轉掌觀光局 藍議員質疑「不知專業何在」

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市議員高閔琳即將進入高雄市府小內閣擔任觀光局長。圖／高閔琳提供
高雄市議員高閔琳即將進入高雄市府小內閣擔任觀光局長。圖／高閔琳提供

高雄市議員高閔琳將轉換跑道擔任高雄市政府觀光局長，國民黨議員邱于軒說，期待高閔琳撇開藍綠和意識形態，真正發揮專業，不過她不知道高有何觀光專業。高閔琳表示，她從學生時代就是背包客，多會期在交通委員會歷練，將與產官學共同合作提升高雄的觀光價值。

針對市府小內閣微調名單，民進黨議員林智鴻打90分。不過國民黨議員邱于軒多次在議會與高閔琳互槓，暗諷高個性高傲，日後如何與議員溝通，出任觀光局長是不「酬」沒頭路。邱也說，期待高摒棄過去政治掛帥的作為，撇開藍綠和意識形態，真正的發揮專業，雖然她不知道高觀光的專業在哪裡，仍期待高可以發揚高雄在地文化，真正「以德服人」。

高閔琳今年40歲，已經擔任兩屆高雄市議員，高過去曾擔任前市長陳菊秘書，8年前以「六小福」之姿參選成功，此次未競選連任，將接任高雄市觀光局長一職。

高閔琳上任前分享心情說，她從學生時代熱愛自助旅行，當背包客走遍多個國家數十個城市，8年議員期間，關心地區特色觀光、藝文觀光、軍事觀光、都會與慢城等觀光議題，多個會期也在交通委員會。此外，曾任高雄市議會國民外交策進會副會長，曾代表議會與各國政要、學者與民間團體多所交流互動。

「接任高雄市的觀光局長，對我而言確實是充滿挑戰。」高閔琳說，這兩年來高雄舉辦國慶焰火、台灣燈會、風箏節、行銷米其林必比登、金曲獎、大港開唱、文博會、台灣設計節等活動，未來擔子不輕。

高強調，後疫情時代，高雄將與產官學共同合作提升高雄的觀光價值，繼續促進市民與國人旅遊，並向國際旅客推廣高雄城市之美與觀光特色。

議員 高閔琳 高雄市

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