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昨聽取大巨蛋簡報 蔣萬安重申一年內和市民共看棒球賽

聯合報／ 記者徐偉真╱台北即時報導
台北市長當選人蔣萬安(中)今天和國民黨台北市立委補選候選人王鴻薇(右)一起參拜大直植福宮，並接受媒體聯訪。記者徐偉真／攝影
台北市長當選人蔣萬安(中)今天和國民黨台北市立委補選候選人王鴻薇(右)一起參拜大直植福宮，並接受媒體聯訪。記者徐偉真／攝影

台北市長當選人蔣萬安曾說上任1年內大巨蛋要完工啟用，昨天聽取大巨蛋簡報。蔣萬安今天說，他接下來會和團隊全力以赴，全力兌現對市民的承諾，期待一年內在大巨蛋和市民一起欣賞棒球賽。

蔣萬安今天和國民黨台北市立委補選候選人王鴻薇一起參拜大直植福宮，活動後接受媒體訪問。

蔣萬安說，大巨蛋絕對是一大挑戰，很需要中央和地方一起合作，北市府昨天特別針對大巨蛋現在狀況、未來營運要件、契約內容、履約爭議都做詳細說明，接接下來他會和團隊全力以赴，積極溝通協調，全力兌現他們對市民的承諾，期待在一年內在大巨蛋和市民一起欣賞棒球賽事。

蔣萬安說，他本來就是承諾在一年內啟用大巨蛋，他還是要朝這目標努力，全力以赴，希望中央和地方共同合作，因為這是市民的共同期待，大家等很久，就是希望能盡快啟用。

大巨蛋 蔣萬安 台北市長

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蔣萬安聽取大巨蛋簡報 有信心拚一年內試營運、完工啟用

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