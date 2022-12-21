12月25日議員就職及選舉正副議長 確診仍可宣誓就職並投票

九合一選舉時，依照5+n的防疫規定，通報確診個案不能外出投票，12月25日是北市議員宣誓就職日以及正、副議長選舉投票日，由於每一票都關鍵，當天藍、綠黨團都將「甲級動員」，但若有議員確診無法投票，恐為選情帶來變數。北市議會表示，因內政部協調疾管署，同意議員確診仍可外出投票，當天的防疫通道和獨立空間已設置完成。

上個月九合一選舉時，本土疫情趨緩，仍有不少確診者在家隔離當中，指揮中心禁止確診者外出投票，確診者尚未解隔離依法均不得外出，出門投票就會觸犯傳染病防治法相關的規定。由於之前確診者可應考，卻不可投票，當時曾引發爭議。

12月25日不只是縣市首長的就職日，也是全國議員宣誓就職以及正、副議長選舉日。北市議會議員共61席，國民黨占31席，已經過半，另外新黨友軍1席，但民進黨、民眾黨、社民黨和其他無黨籍議員仍有29席，藍軍仍不敢大意，綠營也不願看見藍營輕易拿下正、副議長之座，藍、綠都將發出「甲動」，要求當天所有黨籍議員都必須到場投票，違者將祭黨紀重懲。

北市議會祕書長洪樹林表示，12月中旬內政部已經協調疾管署，同意確診議員可以外出赴議會宣誓就職並投票，北市已設置獨立空間，在二樓議場旁的備詢室，供確診議員宣誓就職，同時也設置票匭投票。

另外，洪樹林表示，動線部分，議會也規畫防疫通道，確診議員搭專車抵達一樓後，從側門上安全梯進入二樓備詢室，宣誓就職後，選舉正副議長，備詢室也設票匭，投票後由專人再拿到議場開票，備詢室事後再進行清消，目前動線規畫大致完成。 12月25日是北市議員宣誓就職日以及正、副議長選舉投票日，試場布置完成。記者楊正海／攝影

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