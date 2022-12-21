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竹市藍正副議長假投票 許修睿14票全拿、陳慶齡8票過半

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市議長許修睿拿下14票。記者張裕珍／攝影
新竹市議長許修睿拿下14票。記者張裕珍／攝影

新竹市議會下屆議員將於25日宣誓就職，當天也將選出正副議長；國民黨團今天在黨中央組發會見證下進行假投票，14名議員全到，議長許修睿獲得14票，副議長則出現2組人選，表態連任的副議長余邦彥6票，議員陳慶齡突圍殺出拿到8票過半，將提報黨中央認定。

新竹市議會下屆34席，國民黨掌握14席，雖然是議會最大黨，但並未過半；國民黨部分正副議長人選一般預料是由許修睿繼續搭配余邦彥，但余邦彥選前倒戈支持民眾黨市長人選高虹安，引發藍營內部不同意見。

國民黨團今天再度進行假投票，採不記名投票，黨中央組發會主委許宇甄到場見證，希望今天提出正副議長人選達成黨團共識；最後投票結果，許修睿全拿取得14票，副議長部分結果為余邦彥拿到6票、陳慶齡拿到8票。

與會議員說，今天黨團會議過程氣氛平和，最後投票結果緊張刺激，但國民黨團議員14席，沒有過半並未掌握絕對優勢，關鍵在於仍要掌握其他6名無黨籍議員或其他政黨議員的多數支持，才有機會拿下正副議長。

許修睿說，正副議長人選將向黨中央提報確定，對選舉結果樂觀以對；陳慶齡則說，國民黨一定要團結，絕對沒有分裂本錢。

黨團總召陳治雄說，今天平和氣氛下圓滿推出正副議長人選是好事，過去風風雨雨也好，總算告一段落，希望未來大家真心團結，正副議長還都要努力還要尋求其他黨派支持，「團結再團結」。

新竹市國民黨假投票副議長投票結果。圖／國民黨新竹市黨部提供
新竹市國民黨假投票副議長投票結果。圖／國民黨新竹市黨部提供
國民黨議員陳慶齡拿到副議長8票過半。記者張裕珍／攝影
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