綠委提修法選舉公報不列學歷 民眾黨團嗆不要因噎廢食

民進黨立委鍾佳濱、蔡適應等人近日提出修法，主張選舉公報不應強制要求揭露候選人學歷，民眾黨立法院黨團總召邱臣遠今天表示，執政黨不要因噎廢食，這是剝奪人民知的權利，民眾黨團認為非常不妥適。

民進黨立委鍾佳濱、蔡適應、何志偉等人近日提出《公職人員選舉罷免法》條文修正草案，提案說明指出，「參選人之學歷與其是否足以代表人民意志，並無一定關聯性，選舉公報實不應強制要求揭露候選人學歷」。

民眾黨立法院黨團上午舉行時事回應記者會，邱臣遠說，昨天有執政黨立委提出排黑條款修法版本，但是他們要把學歷移除，民眾黨團在第一時間就表達反對，而且朝野黨團在程序委員會沒有共識，因此目前暫緩。

邱臣遠呼籲，執政黨不要倒果為因，因為在學歷、論文門的風波當中，其實涉及整個教育體制，包含在職專班、論文品質及指導教授的指導量能等，現在應該要檢討整個體制的問題，而不是在選舉公報上遮蔽或移除相關學歷，這樣其實是剝奪人民知的權利。

邱臣遠強調，對於所有公職人員的選舉，人民必須要有知的權利，公開透明是基本原則，更是民主的真諦。

邱臣遠也說，論文門的風暴引爆政治圈的寒蟬效應，現在不能因噎廢食、倒果為因，民眾黨團認為非常不妥適，所以態度就是反對。