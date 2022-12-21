民眾黨團：政府要展現保家衛國決心 兵役延長不能拖延
國防部日前預告年底前公布兵役延長方案，距離攤牌時刻只剩倒數兩周，政策至今仍未明朗，台灣民眾黨立法院黨團總召邱臣遠今天說，國防部應該儘速公告，民進黨如果要展現保家衛國的決心，這個部分就不能拖延。
台灣民眾黨立法院黨團上午舉行時事回應記者會，邱臣遠表示，有關兵役延長的政策，國防部應該要盡快公告，而且從總統府跟國防部的態度看得出來，「他們之前言行不一」。
邱臣遠指出，民進黨是否有政治或選舉的相關考量，民眾黨團不得而知，但是現在年關在即，兵役延長的政策要盡快公布，「如果民進黨要展現保家衛國的決心，這個部分不能拖延」。
邱臣遠也說，希望兵役訓練的內容可以符合實質效益，更要符合現代的多元戰爭型態，並且針對當前資訊、戰力不對稱的情形提升訓練內容，這是兵役政策改革的一大重點。
民眾黨團幹事長張其祿則表示，國防部現在要延長新兵訓練的時間，但是讓很多國人、年輕朋友及家長更在意的是，到底在整個規劃的最後關頭要不要宣布，政府不要沒有肩膀。
張其祿說，政府既然已經規劃許久，而且有專業的評估，「請用你的專業勝於政治考量，不要只是在那裡講一講，現在又發現得罪年輕人，你們受不了，就不敢再做這些事情」，
張其祿也呼籲，只要是符合專業的規劃，役期要怎麼調整就應該怎麼做。
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