聽基層建言 賴清德24日到高雄辦政見發表會

民進黨主席補選明年1月15日投票，僅副總統賴清德一人登記參選，賴展開參選行程，到全國各地舉行「向黨員報告」座談會，首場是昨天在新北市三重區，預計24日下午到高雄，賴將親自向黨員訴說未來重整民進黨計畫，也蒐集基層黨員建言，列為未來檢討依據。

高雄預計舉辦2場，24日是高雄第一場，下午3點30分在新興區南港新江黎明成功里聯合活動中心，是民進黨立委趙天麟幫忙籌辦。民進黨中執委有30席，去年7月改選時，菊系高閔琳與湧言會趙天麟同票數，最後抽籤，由高閔琳出線。英系中執委郭再欽日前請辭，趙天麟也將在今天中常會遞補為中執委。

民進黨面臨九合一選舉慘敗及嘉義市長重行選舉失利的「二連敗」，黨內氣氛低迷，基層期盼賴清德能帶領改革，喚起黨員對黨的熱情，也擴大支持基礎。賴清德選黨主席沒競爭對手，團隊認為此刻亟需凝聚黨內力量，規畫全國座談會，要全台跑透透，盼重整旗鼓再出發。

除了24日要到高雄和黨員面對面座談，賴清德其實在12月18日晚上便悄悄來過高雄，當晚是參加湧言會全國黨公職在高雄聚會，地點在高雄萬豪酒店，白天是湧言會共識營，晚間是餐敘，賴清德是座上賓，他低調到場停留約1小時，談及對台灣未來在國際局勢轉變下的憂心，也表示他願承擔更大責任參選黨主席，湧言會夥伴表態支持「賴主席」，民進黨高雄市議員林智鴻是當晚主持人，他說「走在順風路上不難，能逆風而行才是真英雄！」形容賴挺身而出的心境。