影／2022經歷哪些事？帶您回顧 喜怒哀驚年度大事件

2022年邁入尾聲，檢視今年，疫情持續影響生活，1月Omicron變種病毒侵入，造成新一波疫情大流行，到了5月，確診人數逾9萬達巔峰。九合一大選，讓藍綠勢力版圖更迭。此外，國際局勢動盪也影響台灣。2月爆發俄烏戰爭，讓全球能源價格飆漲問題雪上加霜，也讓台灣電價調漲；美國政要訪台，大陸發動「圍台軍演」引發台海動盪；「日本史上最友台首相」安倍晉三遭槍擊離世，台灣也派出重量級人士赴日弔唁、出席國葬...。帶您回顧2022年台灣發生哪些大事。

◉F-16V失事墜海

1月11日，F-16V戰機在嘉義東石水溪靶場，大角度高速墜海，飛官陳奕緊按無線電斷絕通話後殉職。

◉Omicron變異株崛起

1月26日，中央疫情指揮中心證實，台灣出現10條Omicron獨立傳播鏈。2月15日，指揮中心宣布首例Omicron死亡案例，8旬婦患慢性病，染疫16天病逝。

◉俄烏戰爭爆發

2月24日，俄羅斯大舉進攻烏克蘭，外交部協助在烏台人緊急撤離。各界開始重視全民國防，討論兵役制度聲浪高漲。網路謠傳「今日烏克蘭，明日台灣」，陸委會回應，台灣與烏克蘭局勢不同，總統蔡英文也發表談話，「團結台灣是我的責任」。

◉俄烏戰爭 台人參戰

俄烏戰爭爆發後，陸續有台灣勇士加入烏克蘭志願軍，挺進前線。11月4日，阿美族曾聖光戰死烏克蘭，親屬悲慟不捨。

◉俄烏戰爭 影響民生

6月23日，經濟部長王美花說明，俄烏戰爭讓國際能源價格飆升，衝擊中油與台電財務，國內電價不得不調漲。台電宣布7月1日起調漲用電大戶電價，民生用戶逾千度以上調漲9%。

◉303全台大停電

3月3日，興達電廠工作人員操作失誤，造成南部電力系統故障，全台大規模無預警停電，波及549萬戶。經濟部長王美花致歉，自請處分被慰留，台電董事長楊偉甫、總經理鍾炳利請辭，總統蔡英文與行政院長蘇貞昌皆向國民道歉，承諾究責。

◉美政要訪台

3月2日，美國前國務卿龐培歐訪台，拜會總統蔡英文，總統致贈勳章，表彰龐培歐對台美關係的貢獻。9月26日，龐培歐二度訪台，參與全球台商經貿論壇，龐培歐演說重申，「台灣早已是獨立國家」。8月2日，美國眾議院議長裴洛西抵台，拜會總統談話時表態：「絕對不會背棄對台灣的承諾」。

◉台海動盪

8月4日，裴洛西訪台後，中國解放軍展開「圍台軍演」，於台灣水域及空域進行實彈射擊，飛彈越過台灣上空，落入周圍外海，我外交部發表譴責。8月7日，66架次共機擾台，22架共機逾越台海中線；此外，中共空拍無人機也頻繁騷擾我外島，9月1日，驅離無效，金防部擊落1架空拍無人機。

◉大S閃婚風波

3月8日，大S離婚4個月後，閃婚舊愛具俊曄，但與前夫汪小菲仍風波不斷。11月21日，汪小菲因不滿週刊爆料他積欠大S生活費，要求大S歸還號稱新台幣932萬元的床墊，掀起熱議。

◉東南水泥拆廠

4月1日，東南水泥公司工人未按計畫執行拆除工作，舊塔不慎倒塌，壓垮高壓電塔。因恰逢清明假期前夕，旅客無奈搭不了雙鐵，東南水泥董事長陳敏斷鞠躬道歉。

◉確診大爆發

4月15日，單日本土確診人數新增1209例，首度突破千例大關；4月28日，單日新增11353例本土確診人數，首度破萬。5月19日，確診人數再攀升，單日本土確診人數逾9萬，達到巔峰。

◉快篩之亂

4月28日，快篩實名制上路，全台灣有103個販售點，開賣第一天，各地湧現排隊人潮，導致健保系統大當機；此外因開賣資訊不同步，藥局員工措手不及，民眾也抱怨連連。

◉恩恩事件

4月14日，新北市一名2歲男童，化名恩恩，確診送醫急救6天後宣告不治，成為國內首例兒童重症死亡案例。家屬不滿求援81分鐘救護車才到場，質疑政府延誤就醫，後續新北市政府提供報案錄音檔，家屬難接受，請求1元國賠。9月8日，國賠遭駁，家屬11月再提訴訟。

◉台鐵罷工

5月1日勞動節，台鐵工會因不滿台鐵公司化黑箱，逾千人連署上凱道遊行、集體罷工捍衛勞權；台鐵當天只開18班區間快車，交通部推出「類火車」疏運。此外，罷工恰逢統測，教育部補助受影響學生搭車。

◉林智堅論文抄襲風波

7月5日，國民黨台北市議員王鴻薇與媒體人黃揚明，相繼指控林智堅2篇論文抄襲。8月9日，台大認定林智堅抄襲，撤銷其碩士學位。8月10日，民進黨主席蔡英文定調，全黨挺林智堅一人。8月12日，林智堅宣布退出桃園市長選舉，改由鄭運鵬接棒參選。8月24日，中華大學審議出爐，撤銷林智堅學位。

◉安倍晉三離世

7月8日，日本前首相安倍晉三於奈良街頭助選演說時遭槍殺，享壽67歲，被譽為「日本史上最友台首相」。7月11日，副總統賴清德赴日弔唁，成為37年來台灣訪日最高層級官員。9月27日，台灣日本關係協會會長蘇嘉全、立法院前院長王金平，以及駐日大使謝長廷赴日參加安倍國葬。

◉疫情指揮官交接

7月18日，時任防疫指揮官陳時中坐鎮指揮911天，卸任交棒給王必勝，陳時中曝心情，「交接給王必勝我很放心」。

◉柬埔寨求職詐騙

台灣人遭轉賣淪為奴工，被迫從事詐欺、人口販運等工作，若不從則遭虐打、性侵、摘器官，逾千人失聯。7月中旬起，警察在機場舉牌巡邏，攔截欲赴柬埔寨的民眾。國民黨立委吳斯懷、鄭正鈐及洪孟楷赴柬埔寨救援被害人返台，因航警欲帶人直接離開空橋，與立委爆發口角衝突。

◉台南殺警案

8月22日，台南市員警凃明誠、曹瑞傑，因追捕竊車嫌犯遇襲殉職。10月1日，立法院三讀通過「警械使用條例」修法，警察在4種情況下，得使用槍械逕行射擊。10月7日，台南殺警案開庭，家屬崩潰痛斥廢死團體，要求判犯人死刑。

◉花東連震

3月23日，花蓮、台東發生芮氏規模6.6地震，一夜連搖40餘次，造成劉德波百年洋樓倒塌、施工中的玉興橋斷裂。9月18日，花東再度發生芮氏規模6.8強震，且餘震不斷，導致1人死亡、146人受傷。花東強震災情頻傳，花蓮玉里大樓倒塌壓垮超商；花蓮東里站月台坍塌，台鐵列車遭壓傾斜出軌；玉里、高寮、崙天大橋斷裂，交通受阻。

◉貓熊團團病逝

8月底，貓熊團團出現癲癇症狀，11月1日，大陸專家來台灣探視團團，並與台北市立動物園人員討論照護細節。11月19日，團團病況惡化，於麻醉中沉睡離世。12月19日，屍體解剖報告出爐，團團患原發性腦瘤，導致前大腦嚴重萎縮，發生癲癇。

◉高虹安爭議連環爆

9月20日，周刊爆出高虹安博士論文抄襲資策會報告。10月25日，資策會提出自訴，控告高虹安違反「著作權法」。10月31日，國民黨新竹市議員林耕仁踢爆，高虹安及其男友李忠庭，涉嫌詐領助理費。11月7日，林耕仁再爆料，高虹安助理人員的薪資，被要求「進貢」做為公積金。12月15日，檢調搜查高虹安國會辦公室，並約談高虹安，隔(16)日以60萬元交保。

◉故宮文物毀損

10月28日，國民黨立委陳以信揭發故宮人員摔破明清瓷器，經過調查，雙龍小碗、小黃瓷碗與青花花卉盤損壞。故宮院長吳密察表示，沒有隱匿案情，其中兩案查後判定無人員疏失，一案已做懲處。

◉防疫措施放寬

10月13日，實施邊境開放，取消禁團令，入境「0+7」免居家隔離。12月1日，指揮中心宣布口罩解禁，戶外免戴口罩，室內仍須配戴。

◉九合一選舉

11月26日，舉行九合一大選，國民黨奪13縣市，民進黨拿5縣市。綠營大敗，蔡英文辭黨主席，朱立倫表示，「操控民意、動用網軍，會被民眾唾棄」。11月30日，陳其邁接任民進黨代理黨主席，兩度鞠躬喊話檢討。12月8日，賴清德宣布角逐民進黨主席，備戰2024總統大選。12月18日，嘉義市長選舉，黃敏惠勝出，國民黨再奪1縣市。

◉台北市立委補選