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蔡易餘提父親指敗選三大戰犯 蔡啟芳否認：兒子在鬼扯

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民進黨在九合一選舉慘敗，黨內檢討聲浪不斷，民進黨前立委蔡啟芳建議蔡英文總統當太上皇即可；對於兒子、立委蔡易餘昨晚轉述，他認為這次敗選有三大戰犯，蔡啟芳今天再度出面受訪表示，那是兒子在鬼扯。記者邱德祥／攝影
民進黨在九合一選舉慘敗，黨內檢討聲浪不斷，民進黨前立委蔡啟芳建議蔡英文總統當太上皇即可；對於兒子、立委蔡易餘昨晚轉述，他認為這次敗選有三大戰犯，蔡啟芳今天再度出面受訪表示，那是兒子在鬼扯。記者邱德祥／攝影

民進黨九合一選舉慘敗，黨內檢討聲音不斷，前立委蔡啟芳日前開炮，要蔡英文總統當太上皇，每天遊山玩水即可，甚至痛批黨內檢討沒人敢講真話。立委蔡易餘昨晚分析父親蔡啟芳的論點，並點名民進黨團總召柯建銘、前新竹市長林智堅及他自己是三大戰犯。不過，蔡啟芳今天再度現身立法院受訪駁斥，他沒有說三個戰犯，那是兒子在鬼扯。

蔡易餘昨晚轉述父親蔡啟芳的論點，並點名黨內三大戰犯，蔡啟芳今天出面駁斥有點名三大戰犯。蔡啟芳說，他從來沒講到柯建銘，柯建銘也不是什麼戰犯，他是針對事情檢討的要點重申，選舉沒師傅；為什麼有韓流，韓流就是韓國瑜有辦法在台上帶動台下選民，韓國瑜能在台上說瘋話、唱歌和歡樂，才能帶動他當選。

蔡啟芳說，他當過兩屆國大代表跟兩屆立委，民進黨這次大敗在於無法激起選民熱情，再來是民進黨熱情沒被百姓感受到，加上選舉沒買票，難怪會大輸，就是這麼簡單。

蔡啟芳痛批，他只想表達民進黨要怎麼把壞印象反轉，國家大事交給蔡英文總統處理，像是外交國防，其他內政由副總統賴清德處理，賴要擔任黨主席，他是想這樣講，不是想讓人家炒作，蔡啟芳一度憤怒到飆髒話。

被問到回去會不會罵兒子蔡易餘，蔡啟芳說，那是個人講法，他如果多講什麼又被寫。蔡啟芳強調，沒有派系鬥爭，對事不對人。

2022大選 蔡啟芳 蔡易餘

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