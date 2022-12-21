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林為洲提修法：假論文被判定確定，終身不得參選

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
立委林為洲今天舉行「選舉材人不再唯賢，選聖與能是最佳解」記者會，要修法明定「假論文被判定確定的，終身不得參選」。記者邱德祥／攝影
立委林為洲今天舉行「選舉材人不再唯賢，選聖與能是最佳解」記者會，要修法明定「假論文被判定確定的，終身不得參選」。記者邱德祥／攝影

立委林為洲今天舉行「選舉材人不再唯賢，選聖與能是最佳解」記者會。行政院日前提出政院版「擴大排黑參選」修法草案，要排除有黑、金、槍、毒前科者參選公職，民進黨立委蔡適應等立委提出的修法版本則主張選舉公報不揭露學歷，引起爭議。國民黨立委林為洲今提出，要修法明定「假論文被判定確定的，終身不得參選」。

林為洲今天舉行記者會強調，呼籲新增規定曾犯「學位授予法」第17條者，也就是包括抄襲被撤銷學位確定者，終身不得參選，抄襲被認定後撤銷學位，情節嚴重，因為抄襲者把學歷列在選舉公報上，形同「選多久就是騙選民多久」，當然應該列入規範。林為洲批評，論文抄襲被判定之前很多人看選舉公報，那就是一直在騙選民、騙選票，且如果學經歷能夠造假，那以後公報「大家就都來寫好聽的」，因此他認為抄襲造假，和黑金一樣嚴重。

立委林為洲今天舉行「選舉材人不再唯賢，選聖與能是最佳解」記者會，要修法明定「假論文被判定確定的，終身不得參選」。記者邱德祥／攝影
立委林為洲今天舉行「選舉材人不再唯賢，選聖與能是最佳解」記者會，要修法明定「假論文被判定確定的，終身不得參選」。記者邱德祥／攝影

論文抄襲 林為洲

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