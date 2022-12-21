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民間團體凱道抗議 菸害防制法修法遲未通過
300多位民眾上午在總統府前抗議15年未修正的菸害防制法，仍然卡在立法院。婦幼社福團體與聲援民眾用哨音和口號，希望蔡英文總統和行政院長蘇貞昌記得修正菸防法的承諾，如果承諾支票跳票，人民會在2024年大選，撕掉對民進黨的選票。
新北市家長志工教育成長協會理事長何若萍今天帶領媽媽和社工，到總統府前抗議對健康法案的承諾眼看就要跳票。
何若萍說，民進黨在九合一大選，受到民眾不滿意施政的嚴重考驗，如果再漠視國民健康法案，那緊接著2024年要登場的總統和立法院選舉，那張和國民健康等值的選票，就會跟寫上立法承諾的支票，一起被撕成碎片揉成紙團丟進垃圾袋當中。
何若萍表示，看著紐西蘭立法通過無二手煙霧環境法案，成為世界上第一個實施逐年提高合法吸菸年齡的國家，為什麼紐西蘭可以，台灣不行。難道捍衛國民健康，只能成為政治口號。
※ 提醒您：抽菸，有礙健康
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