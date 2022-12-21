影／經民連籲修法 取消統戰會議官員退休俸
經民連上午舉行政黨輪替六年半，美花部長兩年半，國民黨前朝政策還不改記者會。經民連表示中共最高經濟統戰組織在廈門舉行「2022兩岸企業家峰會」，中共政治局常委王滬寧書面致詞竟大放厥詞，要求「貫徹『新時代黨（中共）解決台灣問題的總體方略』」「堅持『一個中國原則』和『九二共識』，堅決反對外來干涉和『台獨』分裂」，共同推進『祖國統一』和民族復興進程」。
面對濃濃的統戰宣示，包括前行政院長劉兆玄與三位前經濟部長陳瑞隆、尹啟銘、杜紫軍在內的兩岸企業家峰會參訪團，居然默默接受，不吭一聲。經民連呼籲立法院修法，對出席統戰會議的官員取消退休俸，並呼籲經濟部王美花部長要徹底檢討國民黨前朝的錯誤經濟政策，包括「工研院、貿協、中技社加入兩岸企業家峰會」、「對中技術輸出不設防」與「中資來台規範漏洞百出」等加以檢討。
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