影／經民連籲修法 取消統戰會議官員退休俸

經民連上午舉行政黨輪替六年半，美花部長兩年半，國民黨前朝政策還不改記者會。經民連表示中共最高經濟統戰組織在廈門舉行「2022兩岸企業家峰會」，中共政治局常委王滬寧書面致詞竟大放厥詞，要求「貫徹『新時代黨（中共）解決台灣問題的總體方略』」「堅持『一個中國原則』和『九二共識』，堅決反對外來干涉和『台獨』分裂」，共同推進『祖國統一』和民族復興進程」。

面對濃濃的統戰宣示，包括前行政院長劉兆玄與三位前經濟部長陳瑞隆、尹啟銘、杜紫軍在內的兩岸企業家峰會參訪團，居然默默接受，不吭一聲。經民連呼籲立法院修法，對出席統戰會議的官員取消退休俸，並呼籲經濟部王美花部長要徹底檢討國民黨前朝的錯誤經濟政策，包括「工研院、貿協、中技社加入兩岸企業家峰會」、「對中技術輸出不設防」與「中資來台規範漏洞百出」等加以檢討。 經民連今天舉行記者會呼籲經濟部王美花部長要徹底檢討國民黨前朝的錯誤經濟政策。記者邱德祥／攝影