房市降溫卻修法打炒房惹議 花敬群：抑制炒作非打房

立法院內政委員會今天排審平均地權條例修正草案，內政部代理部長花敬群會前受訪表示，平均地權條例修法是要抑制炒作行為，不是要打壓房價，建立長期健全避免炒作的房地產市場，希望今天能順利出內政委員會，這會期能夠完成三讀。

行政院今年4月通過平均地權條例修正草案，限制預售屋轉售、新增檢舉機制等，歷經8個月等候排審，民進黨在九合一選舉慘敗後，隨即推動平均地權條例修法，外界認為，此時房市景氣趨冷，卻加速推動修法，引發政治考量質疑。

花敬群表示，內政部早在1年前部務會議就通過，經過充分討論，修法目的是避免房屋炒作，健全及穩定房屋市場，這才是國人最大的期待，修法未必跟房市景氣有直接關聯。

對於限制私法人購屋有違憲疑慮，花敬群表示，該討論的都討論過，主要是認為法人沒有直接居住需求，住宅又是民眾生活必需品，如何去平衡保障民眾生活必需品的價格合理負擔，避免不需要的人進入市場競爭，應該不會有違憲問題。