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台加入CPTPP受阻？ 吳釗燮：按進度在走
對於台灣要申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），是否因中國大陸阻擋而困難，外交部長吳釗燮今在立法院受訪表示，他沒有說很困難，還是按照進度在走，目前都是集中焦點在審查英國，如果英國沒有過，就不會審查新的入會案，現還是會透過雙邊關係進行非正式諮商，希望未來如審查到台灣，速度能夠加快。
立法院外交及國防委員會今審查明年度外交部預算案等，吳釗燮列席備詢。有記者詢問吳釗燮內閣改組狀況，以及民調顯示內閣不滿意度達52.6％，吳釗燮僅表示，這不是自己的職權範圍。
另媒體也問吳釗燮，對澳洲前總理陸克文（Kevin Rudd）將出任澳洲駐美國大使有何看法。吳釗燮回應表示，對於其他國家的雙邊關係，沒有任何立場說什麼話。
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