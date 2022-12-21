台灣民心動向大調查：56%民眾認為2024總統大選將政黨輪替

2022年，對台灣來說是動盪不安的一年！除了疫情持續肆虐，美國眾院議長裴洛西年中訪台，導致中共在台海周邊發動大規模軍演，讓兩岸局勢進入深水區，隨後對岸禁止我國農產品清單持續擴大，讓台灣迎來近幾年最緊繃、最動盪的時刻。

▋四成三民眾看壞2023年經濟，創12年新高 ▋五成六民眾認為2024年可能政黨輪替 ▋願赴陸發展民眾僅剩一成，其中20-29歲年輕人更僅剩3％ ▋五成六對中國大陸印象變差，近六成認為應增加與中國互動 ▋兩岸若開戰：四成六認為「雙方協議和談」

《遠見民意研究調查》在2022年底，照慣例進行「民心動向大調查」，從結果來看，台灣民眾對2023年的經濟大勢並不樂觀，有43％表示2023年的國內經濟發展會變差，而政治方面也普遍動蕩，56％認為2024年總統大選可能會政黨輪替。

同時，兩岸緊張的氣氛，連帶影響民眾赴陸意願；根據統計，願意「西進」的民眾僅剩10.1％，其中20到29歲有意願的民眾更僅剩下3％，顯示美中對抗之下，迫使廠商移出大陸，以及大陸整體環境，都影響到台灣年輕人赴陸發展的意願。

另外這次的民調，也看到近半數46.7％的民眾，滿意九合一大選的結果，對接下來登場的2024年總統大選，也有56％民眾認為會再次發生政黨輪替，民眾對蔡英文總統施政的不滿，在多項數據中表露無遺。

觀察1〉僅剩一成民眾願意赴陸發展，年輕人意願更低

本次調查時間為2022年12月1日至12月8日，恰巧是九合一大選隔周，這段期間，陸續傳出酒類、農產品遭禁情事，種種因素，也大大降低民眾到中國大陸的好感度。

調查顯示，若有機會前往國外發展，不論是工作、投資或就學，台灣民眾首選還是美國，獲得18.5％支持，再來是東南亞的12.4％、東北亞12.1％、歐洲12.0％、紐澳10.8％，過去熱門的「西進」選項，如今僅剩下10.1％，特別是年輕族群意願更是低落。

這幾年民眾赴陸的意願愈來愈低，2019年還有18.2％，今年幾乎砍半，降到只剩下10.1％。其中20到29歲想去中國大陸發展的比例，更從去年的18.2％降為3％，銳減15.2個百分點，顯示中國大陸不論投資、職場環境等，都影響到台灣民眾赴陸發展的意願。

旅遊部分，隨著疫情趨緩，各項禁令逐步解封，不少國人已開始安排未來一年旅遊行程；調查結果顯示，日本仍是台灣民眾出國首選，比例高達41.8％，接著依序為歐洲7.0％，中國大陸5.6％，美國4.8％。

跟去年調查數字相比，雖然前往日本的比例減少了8.1個百分點，但整體名次沒有太多改變，不過想去歐洲的比例有顯著增加，總體增幅來到9.4個百分點，研判民眾多年無法出國，累積不少旅費和假期，因此偏好選擇距離較遠的旅遊地點。

觀察2〉對中國大陸印象跌至谷底，但台灣人仍渴望交流

中國大陸過去這段期間情勢持續緊繃，也影響了民眾對中國大陸的觀感，整體而言，有28.8％的民眾對中國大陸印象變好，反觀有高達55.6％的民眾印象變差。

跟往年相比，2018年12月還有59.7％對中國大陸印象變好，僅28.4％印象變差，到了2019年12月，兩個數據出現黃金交叉，印象變好的僅剩38.2％，變差的多達44.2％，今年比例有持續拉大的跡象。

值得注意的是，即便大多數的人都認為兩岸關係變不好，然而台灣民眾卻仍未放棄與對岸交流的機會，高達58.8％的民眾仍認為，兩岸應該增加互動，僅有24.2％主張減少。

不過跟去年同期相比，增加互動的比例降低1.3個百分點，減少互動的也減少2.7個百分點，希望增加互動的比例創下歷年新低，這是雙邊政府都需要警惕的訊息。

觀察3〉兩岸若開戰，藍綠對參戰態度差距甚大

最近一年，中共戰機頻繁在台海一帶實施軍演，台灣為了因應潛在的威脅，增加軍事採購項目，也傳出2023年將把兵役延長回一年役期，雙邊在軍事上較勁，也讓台海可能發生戰爭的說法甚囂塵上。

若兩岸真的不幸開戰，本次調查顯示，高達53.6％的民眾，不願意親自或讓家人上戰場，僅有39.2％願意。其中又以50到59歲、男性、私部門管理階層及專業人員、勞工、農林漁牧、泛綠支持者上戰場的意願最高，而女性、家管、泛藍支持者、台灣民眾黨支持者，最不樂見自己或家人上戰場。

從交叉分析也可發現，台灣泛藍、泛綠民眾對上戰場一事，出現巨大的分歧，其中泛藍民眾有高達76.7%不願上戰場，僅有19.6%願意參戰，泛綠民眾僅27.5%不願上戰場，願意為國出征的高達68.4%。

若以年齡層來看，最願意上戰場的族群為50至59歲，研判可能和這些人已經除役有關，因而上戰場已事不關己，至於最不願意上戰場的族群為20至29歲，因為台海若發生戰事，這些人首當其衝。

若兩岸真的發生戰事，有45.7％的民眾認為最終將走向「協議和談」，另有13.1％認為「大陸最終獲勝」，僅有10.3％民眾認為「台灣最終獲勝」；跟去年同期相比，認為「大陸很快獲勝」的比例下滑7.9個百分點，認為「雙方協議和談」的比例增加2.9個百分點，顯示民眾渴望和談的信念，愈來愈堅定。

觀察4〉兩岸維持現狀仍是主流，主張統一仍不到一成

動盪的局勢，也讓民眾統獨立場出現波動，本次「贊成台灣獨立」比例，從去年的32.1%減少至28.7％；認為兩岸「先維持現狀再看」，從去年的35.8%減少至32.4％，「贊成與大陸統一」從7%微幅減少至6.1%；「永遠維持現狀」則來到歷年次高，占23.4％。

若以政黨屬性來看，泛綠民眾高達56.7%贊成台灣獨立，泛藍民眾只有8.4%，贊成與大陸統一的，泛藍民眾為13.9%，泛綠僅有2.1%。

整體而言，若將「先維持現狀再看」與「永遠維持現狀」合併為「維持現狀」，可發現「維持現狀」比例還是穩定在五成以上，「贊成台灣獨立」約占台灣民眾三成，「贊成與大陸統一」的比例則不及一成。

觀察5〉民眾滿意九合一結果，過半數認為2024年將再度政黨輪替

九合一選舉，民進黨創下空前慘敗成績，只獲得5席首長，讓蔡英文辭去黨主席職務，這次慘敗原因，除了初選機制崩壞，整體施政也引發不少民怨。

對於九合一結果，46.7％民眾表示「滿意」，27.8％「不滿意」，值得一提的是，即使是泛綠的民眾，也有18%近兩成的人，滿意這樣的結果，顯示蔡英文表現不僅受到反對者批評，也有部分支持者無法諒解。

接下來要登場的重頭戲，民眾依舊不看好執政黨表現，56％民眾認為2022年縣市長選舉結果「可能」導致2024年總統選舉，再次發生政黨輪替，24.1％認為「不可能」；民進黨在選後已展開一連串檢討，但從目前數據來看，必須加大改革力道，才有可能力挽狂瀾。

選舉的結果，也間接影響民眾對政黨的認同度，本次調查中有24.9%民眾認為自己立場泛藍，29.3%民眾認為自己政治立場泛綠，支持第三勢力台灣民眾黨比例，則為5.7%，自認立場中立的民眾高達40.2%。

跟往年數字對比，泛藍支持者比例略微增加，泛綠則有下滑跡象，至於中立選民，增加幅度最為顯著。

觀察6〉民眾看衰來年經濟表現，財務狀況持續惡化

再過幾天即將迎來新的一年，但多數民眾對2023年沒有太大期待，其中有43%民眾對2023年經濟發展持悲觀態度，認為會變好的則為31%。

值得一提的是，認為變好的比例創下歷年來新低紀錄，變差的比例也寫下歷年新高，與去年調查相比，前者比例減少了13.4個百分點，後者比例則增加了5.8個百分點。

其中年輕人對未來較為樂觀，20至29歲的族群，有高達48.4%認為明年經濟會「變好」，其餘年齡層多數都相當悲觀，甚至有年齡愈大愈顯著的現象。

經濟狀況低迷，個人財務狀況首當其衝，本次調查中有29％民眾，認為自己的個人財務狀況未來一年會更好，33.1％認為會變差。跟去年數據相比，認為會變好的比例減少了8.9個百分點，也寫下歷年新低。

從這次調查可見，兩岸關係有逐步惡化的跡象，雙邊領導人應該彼此釋出善意，緩解目前緊張氣氛。

施政方面，蔡英文任期還有一年多的時間，現階段愈來愈多民眾不再有明確政黨傾向，更應該用施政成績來爭取認同；若是未能大破大立調整施政方向，積極做出一些改變，後年選戰，極可能出現台灣民主史上第4次政黨輪替。

（本文出自2022.12.21《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）