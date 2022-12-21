【專家之眼】從中共禁台產品事件 看台朝野思想怠惰

最近中共以註冊資料不完備為由暫停多項台灣產品進口，事件發展至今，讓人看到中共對台手段技巧更好，相較之下，台灣藍綠勢力卻沒多少長進，只會重複老招，令人憂心。

雖然眾聲喧嘩，我們其實可把事件爭論歸類為兩方攻防。第一種是批評民進黨政府行政怠惰；另種則說中共突襲、以特別待遇歧視台灣。突襲說看食藥署自言幫業者二次申請，遞件時間是壓在中共保留業者輸出資格最後一天的8月31日，已是經不起檢驗。

至於歧視，論者理由有二：一是其他世貿組織成員註冊截止時間比台灣多了幾乎一年；其次是其他成員可網上辦理，但台灣不行。這類說法是比照中共與他國關係，忽略了一個事實：兩岸關係特殊。即便是經貿往來，也有ECFA框架，讓台灣多項農產品出口對岸，卻不許大陸農產品入台。這樣到底誰比較歧視？看蔡政府官員多次指責中共歧視雙標，卻從沒真敢把爭議告上WTO，可知一二。

另方面，或因蔡政府長期把壞事甩鍋中共操作，這次對岸處事細膩，掌握住蔡政府可能反應。且看中共海關總署《進口食品境外生產企業註冊資訊網》，在8日公布暫停進口訊息，蔡政府重演向台民喊冤戲碼後，隔日中共新華社就以「答記者問」形式發布國台辦發言人朱鳳蓮的回應。

朱說，海關總署於2021年4月發布《進口食品境外生產企業註冊管理規定》，自2022年1月1日起實施。有關主管部門已通過既有聯繫管道向台方通報有關事項和要求，並按照有關規定處理台灣輸大陸食品生產企業註冊。已按要求更新註冊資訊並審核通過的企業一直對大陸保持正常出口。12月13日朱再提對台不符合要求的申請已逐一告知具體原因，並將相關企業補充提交註冊資訊的期限由2022年6月30日延長至8月31日。

中共推出這些定調的時間內容是有深意的。除了公告一直等12月台選舉結束後才發布，是怕宣布會幫了民進黨在選舉中炒作外，中共國台辦作為國務院辦事機構，過去跟其他部會行政往來，效率不一定高，此次卻對非業管業務提供完整資訊、迅速回應，恐怕是早就推演過蔡政府動作，備齊相關資訊，就等蔡政府出招後一一打臉。

還讓人憂心的是，無論哪種敘事方式，少有為九二共識及衍生的兩岸立場發聲空間。民進黨不認九二共識，想用國際框架處理兩岸關係，無須多言；少數前朝官員全採綠營說法，也讓人無言。而批評政府行政怠惰者，砲聲雖隆，卻隱含假設在野勢力上台後，問題就可自然解決。

但目前中共處理方式，其實接近一國一制。例如規範台灣蜂產品進口，適用法規包括「輸大陸蜂產品生產企業註冊條件及對照檢查要點」，內容充斥中共國內管理規章，但外國則是適用「向中國出口蜂產品境外生產企業註冊條件及對照檢查要點」。後者除了依據中共相關法令之外，尚包括「申請國主管當局與海關總署簽訂的輸華蜂產品檢驗檢疫議定書」適用空間。

此外，單單批評綠營對台人來說，說服力也似乎不夠：難道中共在此事沒有政治考量？產品是否只能一直放在大陸一個籃子裡？促統陽謀怎麼應對？而最近幾次禁台產品進口的理由，是因有蟲害、食品安全等問題，這也不是ECFA框架能全然處理的。要怎樣提升產品質量，朝野兩黨現在就有功課要做。

批評者提出的，還應包括對未來兩岸關係的願景，督促在野黨讓人民想像，重新執政後不會隨著壓力退讓，而是有自己的節奏與堅持。包括重申談九二共識，才有雙方議定可能。由對等雙方談定的議定書，比僅適用中共國內法好太多了。這是《海峽兩岸貨品貿易協議》該處理的部分，但現在因為眾所周知理由，服貿沒過。這對台灣究竟是好是壞？把這些情況講清楚，相信國人自有一把尺。

至於中共一向指點台灣應主動尊重九二共識，那麼在適用國內法規範時，能否先提及未來願尊重兩岸協議但書？也是值得思考方向。

總之，禁止進口事件反映出中共處理對台事務日漸純熟，而藍綠陣營卻並未與時俱進。兩岸競爭多年，過去台灣一向是世界欲了解中國大陸者必朝聖地，現在中共對我掌握日深，我方經營兩岸事務者卻出現怠於思考情況，難怪只能依賴他人。將來若有閃失，也只好怪自己了。