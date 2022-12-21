【即時短評】排黑修法刪學歷欄 你不尷尬大家都尷尬了

聯合報／ 記者程遠述
民進黨立委蔡適應等人提出公職人員選舉罷免法修正草案，主張刪除選舉公報「學歷」項目，提案說明更表示「選舉公報不應強制要求揭露候選人學歷」。本報資料照片
民進黨立委蔡適應等人提出公職人員選舉罷免法修正草案，主張刪除選舉公報「學歷」項目，提案說明更表示「選舉公報不應強制要求揭露候選人學歷」。本報資料照片

九合一選舉結束後，民進黨政府敗選檢討，民進黨立院黨團喊出推動「公職排黑」修法，要排除有黑、金、槍、毒前科者參選公職，行政院馬上跟進提案，被視為回應民意、挽回中間選民的第一手棋。但民進黨立委鍾佳濱、蔡適應等人昨天一紙提案，燒出大眾對民進黨更多質疑。

鍾佳濱、蔡適應掛著「排除黑金」大旗提案，要求選舉公報列出候選人前科，但過往幾十年都有的「學歷欄」卻要刪除。

提案言之鑿鑿，主張「參選人學歷與是否足以代表人民意志並無一定關聯」，但由因論文抄襲被撤銷博士學位的蔡適應提出，加上民進黨新竹市前市長林智堅論文門「一屍多命」的選舉敗因論述，很難不讓民眾聯想，民進黨這項修法是在「排除選舉不利因素」。

稍有見識者都理解，學歷和能力不會畫上等號，選舉公報包括相片、政見、姓名、學經歷等，僅是資訊揭露，並非如動員戡亂時期無理規定未達何種學力就不能參選；目前選舉公報要求揭露學歷，比較像是求職履歷，讓選民頭家（主考官）對欲求公職者（面試者）增進認識。

選民不一定會因為候選人是不是碩博士就改變投票，但是，一位有沒有抄襲、學位是否如實都不敢掛保證的候選人，如何讓人放心能授予公職權柄？

從修法程序角度來看，人民賦予立委立法權，是希望他們以專業改善法制；「排黑」雖獲朝野及輿論支持，但大家同樣關注修法內容是否妥適，以及如何訂立更嚴格篩選候選人的準則。

但從民進黨團到行政院的修法草案，只要涉及黑、毒、槍、洗錢、貪汙或國安法等有罪確定，無論情節輕重或犯罪樣態差異，不論免刑或緩刑，一律剝奪終身參選公職的權利，已被批評有違憲疑慮；如今，再有蔡適應等人端出與反黑道不相干的無理修法，包裹在「排黑」的案由下，這是虛心檢討執政錯誤？還是急著為下次選舉鋪路？究竟是為公？還是為私？恐已寫下最糟糕的示範。

九合一選舉 民進黨 蔡適應

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