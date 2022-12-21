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鍾佳濱：非刪學歷 候選人可自行揭露
民進黨立委鍾佳濱、蔡適應等人提出選罷法部分條文修正草案，主張刪除選舉公報「學歷」項目，遭國民黨痛批。針對修法被質疑，鍾佳濱昨天表示，現在選舉已經無學歷限制，因此沒有強制要求候選人揭露學歷的必要，而是應該新增是否褫奪公權或執行刑責結束與否的欄位。
鍾佳濱、蔡適應等人提出選罷法修正草案，主張選舉公報不應強制要求揭露候選人學歷。該草案共同提案人蔡適應日前被台北大學撤銷博士學位，此項提案遭國民黨立委批評「已經到無恥地步」；但昨晚截稿前，蔡適應未接手機，無法取得聯繫。
鍾佳濱受訪表示，有關公職候選人資格限制，像是排黑條款等，有人認為要對特定犯罪類型、前科限制參選資格；選舉公報學歷欄部分，過去因為各項公職選舉有不同學經歷程度要求，現在選舉已沒有學歷限制，學歷應該成為候選人自行揭露的資訊，不再強制揭露。
鍾佳濱強調，修正草案並非刪除學歷，未來選舉公報中，候選人還是可以將學經歷放在政見相關欄位自我表述，候選人也必須對自我描述的學經歷對選民負責。
鍾佳濱說，選舉公報應該註明候選人是否有前科紀錄，即使褫奪公權的年限已經消除，還是要把前科紀錄揭露，讓選民可以自行判斷。
民進黨立法院黨團書記長郭國文表示，針對此修法提案，昨天程序委員會中，也發現相關內容有些疑慮，因此對於暫緩列進報告事項，民進黨團的委員都沒有意見。
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