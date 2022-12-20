昔日團隊歲末相聚 韓國瑜期勉：不做官、只做事

高雄市前市長韓國瑜和昔日團隊感情緊密，韓團隊有多人即將進入台北市、基隆市政府服務，也有人在台中市長盧秀燕團隊挑大樑，有人剛選上市議員要為民喉舌，各有發展。韓團隊今晚齊聚在台北，韓國瑜期許大家，以共同信念「不做官、只做事」，奉獻專業及熱情。

韓團隊今晚在台北歲末相聚，大家從各縣市趕來，韓國瑜、前副市長李四川、前副市長陳雄文都出席，李四川將出任新科台北市長蔣萬安副手，趙紹廉、林裕益也加入台北市政府小內閣。即將投入基隆市長謝國樑團隊的林鼎超、林麗蟬也有到場，韓市府副發言人白喬茵新身分則是高雄市議員，韓團隊開枝散葉展現力量，今晚溫馨聚會，凝聚力旺盛。

聚餐後，韓國瑜感性發文說，今晚相當榮幸能與大家再度齊聚一堂，因為疫情關係，韓市府團隊已將近2年沒有聚餐，歲月如梭，很開心看到這次有許多優秀的昔日同仁，都將在新崗位上展開全新職涯，不論是任職於新的市府局處，或是轉換身分、進入議會為民喉舌，大家共同目標都與當年在高雄市政府服務時一樣沒變：為人民打造一座更美好的城市！