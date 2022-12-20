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前立委蔡壁如邀學者座談 討論礦業法改革等議題

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
前立委蔡壁如（左一）邀前立委高潞以用（左二）、政大教授曾巨威（右）等人，今晚七點舉行座談，晚間九點左右結束，會中討論中央和地方政府的稅和收入該如何合理分配和使用，以及礦業和地方發展、原住民和環境的轉型正義如何落實等議題。記者歐陽良盈／攝影
前立委蔡壁如（左一）邀前立委高潞以用（左二）、政大教授曾巨威（右）等人，今晚七點舉行座談，晚間九點左右結束，會中討論中央和地方政府的稅和收入該如何合理分配和使用，以及礦業和地方發展、原住民和環境的轉型正義如何落實等議題。記者歐陽良盈／攝影

前立委蔡壁如邀前立委高潞以用、政大教授曾巨威等人，今晚七點舉行座談，晚間九點左右結束，會中討論中央和地方政府的稅和收入該如何合理分配和使用，以及礦業和地方發展、原住民和環境的轉型正義如何落實等議題。

蔡壁如表示，礦業法改革兩度歸零，立法院經濟委員會本月15日完成初審，很多霸王條款、萬年條款還留待朝野協商。台泥、亞泥都宣示2050年碳中和、淨零碳排，但財團挖礦賣水泥賺錢，幾十年後關廠，留下碳債給子孫，質疑山林傷痕真的能修復嗎？勞工和周邊社區怎麼辦？礦業法爭議，為什麼一直過不了？

蔡壁如表示，齊柏林看見台灣影片，讓環境議題再度受到重視。但相關修法卻一直延宕，無疾而終。曾巨威說，土石採取業的稅，很多地方都有，但在修法完成前，都僅只能在既有框架下，做邊際上的改變。

前立委蔡壁如邀前立委高潞以用、政大教授曾巨威等人，今晚七點舉行座談，晚間九點左右結束，會中討論中央和地方政府的稅和收入該如何合理分配和使用，以及礦業和地方發展、原住民和環境的轉型正義如何落實等議題。記者歐陽良盈／攝影
前立委蔡壁如邀前立委高潞以用、政大教授曾巨威等人，今晚七點舉行座談，晚間九點左右結束，會中討論中央和地方政府的稅和收入該如何合理分配和使用，以及礦業和地方發展、原住民和環境的轉型正義如何落實等議題。記者歐陽良盈／攝影

蔡壁如 礦業法 轉型正義

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