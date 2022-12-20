前立委蔡壁如邀學者座談 討論礦業法改革等議題

前立委蔡壁如邀前立委高潞以用、政大教授曾巨威等人，今晚七點舉行座談，晚間九點左右結束，會中討論中央和地方政府的稅和收入該如何合理分配和使用，以及礦業和地方發展、原住民和環境的轉型正義如何落實等議題。

蔡壁如表示，礦業法改革兩度歸零，立法院經濟委員會本月15日完成初審，很多霸王條款、萬年條款還留待朝野協商。台泥、亞泥都宣示2050年碳中和、淨零碳排，但財團挖礦賣水泥賺錢，幾十年後關廠，留下碳債給子孫，質疑山林傷痕真的能修復嗎？勞工和周邊社區怎麼辦？礦業法爭議，為什麼一直過不了？