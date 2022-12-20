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歐洲議會國貿委員會代表團訪立院 立委盼深化雙方合作

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
歐洲議會國貿委員會代表團訪立法院，立委盼深化雙方合作。圖／邱臣遠辦公室提供
歐洲議會國貿委員會代表團訪立法院，立委盼深化雙方合作。圖／邱臣遠辦公室提供

歐洲議會國貿委員會訪問團來台，台灣民眾黨立院黨團總召邱臣遠今代表民眾黨和行政院長游錫堃、立委蔡適應陳以信邱顯智等人一同接待，邱臣遠表示，台灣與歐盟理念相近，都支持自由、民主和人權等價值，深化雙方堅實友好關係，不僅是共同維護國際貿易體系，更能增進全球民主社群的韌性與福祉。

邱臣遠說，近年來歐洲議會越來越重視台灣，陸續有正式訪問團來台，這次國貿委員會代表團訪台是疫情以來第3個正式訪問團。今年1月至今，歐洲議會一共通過10項友台決議案，都顯示台灣與歐盟的雙邊關係持續深化中，感謝歐洲議會在兩岸關係日益緊繃且經濟交流趨於停滯的此時，展現對台灣的高度重視和支持。

邱臣遠指出，台歐關係緊密，歐盟是台灣第五大貿易夥伴，去年九月歐盟提出「歐盟印太合作戰略」報告，將台灣視為印太地區重要的合作夥伴，期望雙方能在半導體供應鏈、資通訊等戰略產業上有更密切的合作和交流，歐盟同時也十分關切大陸在印太地區的軍力部署和台海兩岸情勢發展。

邱臣遠表示，自己來自企業界，在經貿戰略上常以立委、台商身份呼籲，政府應積極務實讓台灣高科技產業、尋求轉型升級的中小企業與歐洲夥伴合作，深化雙方經貿關係。此次歐洲議會國貿委員會訪問團到立院，與台灣就未來可能合作領域、雙邊投資協定（BIA）等議題，深入交換意見。

歐洲議會國貿委員會代表團訪立法院，立委盼深化雙方合作。圖／邱臣遠辦公室提供
歐洲議會國貿委員會代表團訪立法院，立委盼深化雙方合作。圖／邱臣遠辦公室提供

歐盟 台灣民眾黨 邱臣遠 邱顯智 陳以信 蔡適應 游錫堃

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