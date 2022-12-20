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民間全面禁用抖音？ 唐鳳：26日資安會報討論

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
數位發展部舉行年終記者會，針對政府是不是要全面禁抖音？部長唐鳳表示，這部份必須先取得社會共識，月底將會在資通安全會報中進行討論。記者杜建重／攝影
數位發展部舉行年終記者會，針對政府是不是要全面禁抖音？部長唐鳳表示，這部份必須先取得社會共識，月底將會在資通安全會報中進行討論。記者杜建重／攝影

中國大陸短影音App抖音紅遍全世界，但不管是美國或者是台灣，都有人在討論要不要禁用抖音。數位發展部部長唐鳳指出，目前公部門已經明確禁止使用抖音軟體，至於民間是否要全面禁用抖音，這部分必須要先取得社會共識，12月26日將會在資安會報裡面進行討論。

唐鳳指出，早在2019年公務部門就已發布「各機關對危害國家資通安全產品限制使用原則」，當時，設立這個原則的目的，是希望公部門了解這些產品掌控在危害國家資通安全勢力的手上，雖然這一刻沒有資安漏洞，但不代表下一刻沒有，如果有其他選擇，都會公部門希望能夠採用其他服務。

唐鳳表示，有時候找不到替代品，就會希望公部門能在斷網的情況下使用相關服務。不過，以抖音這個服務來看，斷網使用就沒有意義，因為這個服務原本就必須要連上網使用，在這樣的情況下，政府才會全面規定，公部門不能使用抖音。

對於民眾使用上，數位部有何建議？唐鳳指出，數位部已經說明為什麼公部門不能使用抖音，民眾充分了解危害的可能性後，可再自行判斷是否使用；至於是否要立法，他表示，這還是要取得社會共識，這部分也會在月底的資安會報中來進行討論。

抖音 唐鳳 資安 數位發展部

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