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綠委提案修法選舉公報不列學歷 邱臣遠批「倒果為因」

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
民眾黨立院黨團總召邱臣遠。記者葉信菉／攝影
民眾黨立院黨團總召邱臣遠。記者葉信菉／攝影

綠委提案排黑修法包括選舉公報不列學歷，今立院程序委員會表決通過，暫緩列案。民眾黨立院黨團總召邱臣遠今表示，他不贊成將學歷從選舉公報上拿掉，認為此修法是九合一選舉論文風暴後衍生的解套，「修法意旨有待商榷」。

邱臣遠指，政治人物論文風暴後應追本溯源檢討的是教育體制、論文品管，從根本上解決問題，「怎麼會是從選舉公報上將學歷欄拿掉呢？」認為在此時提出這樣的修法提案，不合時宜也不妥，批「倒果為因」。

邱臣遠說，排黑條款修法原意是要透過提高參選門檻來排除涉黑、金、槍、毒者參選，避免他們透過選上公職人員來「漂白」，但綠委提的版本，夾帶一條選舉公報不必列學歷的修正，「這樣的做法和原意有衝突」；因此朝野各黨沒有共識，在程委會表決暫緩列案。

「可以再討論」邱臣遠說，選舉公報上不列參選人學歷的修法，恐導致排黑條款失焦，也容易混淆，且在此時提出並不合適。邱表示，人民有知的權利，學歷和經歷都是參選人必須受社會公評的資訊，應落實民主制度公開透明的原則，讓選民自主判斷才是負責任的作法。

九合一選舉 邱臣遠 民眾黨

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