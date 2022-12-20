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排黑修法提案「選舉公報不列學歷」挨轟 綠委這樣解釋
九合一選舉剛落幕，黑金議題成為焦點，民進黨立委鍾佳濱、蔡適應等人提出的「排黑」修法草案中，將「選罷法」中要求選舉公報要列入「學歷」的項目刪除，提案立法說明更主張，「選舉公報不應強制要求揭露候選人學歷」，國民黨痛批，民進黨口口聲聲說要對抗黑金，原來目的在此。鍾佳濱表示，現在選舉已經無學歷限制，因此修法沒有強制要求候選人揭露，應該新增是否褫奪公權或執行刑責結束與否的欄位。
行政院日前提出「擴大排黑參選」修法草案，針對有黑、金、槍、毒前科者不得參選公職，藍綠也各自提出修法草案，其中鍾佳濱、蔡適應、何志偉等人提出選罷法修法草案，主張選舉公報不應強制要求揭露候選人學歷，引發議論。
鍾佳濱今天受訪表示，有關公職候選人資格限制，像是排黑條款等，有人認為要對特定犯罪類型、前科限制參選資格；有關選舉公報學歷欄部分，過去因為各項公職選舉有不同學經歷程度要求，現在選舉已沒有學歷限制，學歷欄應該成為候選人自行揭露的資訊，而不再強制揭露資訊。
鍾佳濱強調，修法草案並非刪除學歷，未來選舉公報中，候選人還是可以將學經歷放在政見相關欄位自我表述，候選人也必須對自我描述的學經歷對選民負責。
除刪除學經歷欄，鍾佳濱說，選舉公報應該要註明候選人是否有前科紀錄，即使褫奪公權的年限已經消除，還是要把前科揭露，讓選民可以判斷。
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