大撒幣？藍批蔡政府特別預算達2兆 綠委：不會債留子孫

「蔡政府今年編列高達2.7兆總預算、特別預算也高達2兆，恐將債留子孫！」國民黨立委費鴻泰20日於黨團記者會痛批，蔡政府大幅舉債，總預算從1.9兆飆升至2.7兆，特別預算多次追加，已對財政造成沉重負擔；總召曾銘宗也說，至今前瞻預算仍無達成率相關資料，行政院也未做政策效應評估，他們要表達最嚴厲譴責。

3年追加4次特別預算

費鴻泰表示，蔡政府在109年3月13日編列第一筆防疫與紓困振興特別預算600億元，5月8日第1次追加1,500億元，10月23日第2次追加2,099億元，110年6月18日第3次追加2,595億元，12月10日第4次追加1,598億元，總計為8,393.39億元，「過去從來沒有這麼多次追加預算，蔡政府的財政觀念顯然非常薄弱！」費鴻泰說。

他痛批，蔡總統上任以來，每年中央政府總預算從第一年的1.9兆元開始逐年增加，111年度總預算編列2.25兆元，112年度增加到2.7兆元，除非國家正處戰爭狀態，否則沒有任何一個家的總預算，增加比例這麼高，蔡英文總統在任期最後兩年，是打算掏空國庫，還是掏空台灣？

預算不列績效表？

總召曾銘宗表示，蔡政府從106年開始，每年都提出特別預算，到目前為止，總共提出12項特別預算。其中，106年有2項、107年2項、108年1項、109年3項、110年3項，112年度還有一項特別預算在審議當中，把特別算常態化，不但違反《預算法》第83條規定，總數更高達2兆1170億元，敗壞國家財政。

曾銘宗指出，其中前瞻特別預算總共編列8400億元，過去已經編列7700億元，根據審計部審計前瞻特別預算績效檢討報告指出，「尚無實際達成情形之相關數據資料。」換言之，錢花完連成效數據都沒有。前瞻第2期高達2229億元的成效檢討報告也是「亦未說明各項可量化經濟未達預期目標之原因」，實在非常荒謬。

特別預算濫用

立委吳怡玎也說，特別預算只有在購買國防緊急設施或戰爭、國家經濟有重大變故、重大災變與不定期之重大政事4種狀況才能編列，蔡政府除了浮編預算外，還亂花錢，已高鐵延伸屏東案為例，竟然規劃一條穿越石化廠的防爆區路線，而雙與預算在教育部已編列預算，國發會竟還要編5.4億相關經費，完全疊床架屋、沒有必要。

對於國民黨團的批評，民進黨立院黨團幹事長羅致政接受媒體訪問時表示，沒有特別預算常態化的問題，這些錢都是針對國家需要，不論是軍購和疫情，相關預算的編列都是合理且必要。他也說，今年歲入有盈餘外，還有還之前的負債，不會有債留子孫的問題。

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