國民黨基隆議長假投票蔡旺璉贏 與何淑萍正副議長提名

國民黨基隆市議長黨內提名相爭不下，現任議長蔡旺璉與資深議員呂美玲堅持參選到底，今天下午在市黨部舉行假投票，13票議員蔡旺璉獲得9票、呂美玲4票，蔡以5票贏得初選勝出；副議員只有何淑萍登記，現任副議長林沛祥退選，在場議員以鼓掌方式通過副議長提名初選。

國民黨基隆市黨部主委吳國勝說，今天全部13名議員，俞叄發出國委託宋瑋莉投票，其他都出席，蔡旺璉獲9票，呂美玲獲4票，由蔡旺璉勝出。副議長部分，登記參選的只有何淑萍，原訂明天假投票，提前到今天協調，現任副議長林沛祥發出退選聲明，在場議員一致鼓掌通過何淑萍角逐副議長。

吳國勝表示，投票前各議員有簽署連署書，只要初選投票通過，就全體同志支持，跑票將祭出黨紀處分，最重可撤銷黨籍。

基隆市長當選人謝國樑今天也特別到市黨部投票現場向各議員致意，謝國樑說，全力支持及配合出線的正副議長人選。

蔡旺璉說，投票過程一片祥和，很高興代表國民黨爭取議長連任，除了團結國民黨議員外，也要爭取友黨和無黨議員支持，務必要讓國民黨取得議長、副議長席位。

何淑萍表示，感謝各位議員支持，會擔任好副議長輔佐議長角色，目前國民黨已重返執政，希望國民黨正副議長能出線，讓府會和諧，打造基隆在地就業環境。